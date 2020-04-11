11.04.2020 13:45

Правительство разрабатывает ряд программ по сохранению рабочих мест - Игорь Петрашко

Правительство работает над созданием оперативных программ по сохранению рабочих мест и зарплат украинский на время карантина и после последствий коронавирусного кризиса.



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Об этом рассказал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Большинство правительственных программ направлены на то, чтобы предприятия могли получить средства для выплаты зарплат и не увольнять людей.

Игорь Петрашко заявил, что в случае поддержки Верховной Радой изменений в Государственный бюджет заработает программа по так называемой «временной безработице».

Программа предусматривает, что предприятия, которые привлекают работников к работе частично, получать компенсацию на выплаты таким работникам. «То есть по сути мы говорим: не освобождать людей. Мы вам будем выплачивать до суммы минимального размера зарплаты на этих людей, которые не полностью заняты », - рассказал министр.

Кроме этого, Игорь Петрашко анонсировал создание двух программ по сохранению рабочих мест путем уменьшения кредитной нагрузки на бизнес. Первая программа предусматривает компенсацию процентной ставки по кредитам тем предприятиям, которые сохранят рабочие места. Планируется, что программа будет запущена уже со следующей недели.

Также, по словам Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Правительство предлагает создать программу «Новые деньги», предусматривающая предоставление предприятиям кредитов для оплаты труда работникам под гарантии государства.

«Правительство предоставит государственные гарантии под такие кредиты и предприятие будет оплачивать 5% на новые средства. Предприятие сможет получить и направить эти средства на фонд оплаты труда, сохранения рабочих мест », - сообщил Игорь Петрашко.