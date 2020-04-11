11.04.2020 13:31

Гривна завершила неделю на оптимистичной ноте. Каким будет курс доллара 13 апреля

Долларовые котировки в пятницу двигались на межбанке в узком диапазоне



Гривна завершила неделю на оптимистичной ноте. Каким будет курс доллара 13 апреля



Официальный курс на понедельник, 13 апреля, установлен на уровне 27,2022 грн/$, что на 6 копеек ниже пятничного курса.

По мнению банковских казначеев, в понедельник торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 27,10-27,30 грн/$.

Курс на межбанке

В пятницу, 10 апреля, межбанковский рынок открывался на уровне 27,17-27,20 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали разнонаправленное движение, говорят банкиры.

"Дневной максимум составил 27,20-27,235 грн/$, с последующим откатом до дневного минимума 27,14-27,16 грн/$ к завершению сессии", – рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Справочный курс по состоянию на 12:00 составил 27,2073 грн/$.

Объем свободной ликвидности снизился на 2,7 млрд грн и составил 190,9 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,6 млрд грн – до 36,9 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 1,1 млрд грн – до 154 млрд грн.

"Настроения на рынке в пятницу были аналогичны вчерашним: разносторонние колебания котировок в узком диапазоне отражали ситуативные интересы участников, с общим умеренным преобладанием предложения над спросом, что позволило гривне завершить неделю на сравнительно оптимистичном уровне выше 27,2 грн/$", – подметил нам Куринной.

Курс в обменниках





Без резких курсовых колебаний обошлись в пятницу и обменные пункты.

Наличный рынок 10 апреля открывался котировками 27,35-27,39 грн/$, а к середине они снизились до 27,32-27,38 грн/$.

Курс на черном рынке