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10.04.2020  12:35   

Пятница: чего ждать по курсу доллара

Эта пятница продолжит тенденцию всей недели на валютном рынке и несмотря на карантин — не будет очень спокойной.


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Основная причина все та же — малообъемный рынок, где выход любого крупного игрока с объемами покупки или продажи в $20-40 млн — способен полностью менять соотношение спроса и предложения на межбанке и курсовой тренд.

Практически два предыдущих дня рынок «баламутили» покупки фактически одного игрока — банка с иностранными корнями в туманном Альбионе. И вся интрига в том — продолжится ли это действо и сегодня. По нашим данным — основное он уже закрыл на ближайшее время, а значит спрос на валюту будет меньше. С объемами продаж — пока все более-менее стабильно. Аграрии и металлурги — основные поставщики валюты на торги и это будет пока продолжаться.

При сокращении спроса на валюту со стороны крупных покупателей в пятницу — у гривны есть шанс частично укрепиться. Тем более, что впереди выходные и часть компаний предпочтет положить деньги на краткосрочный депозит в гривне до понедельника-вторника, нежели просто купить валюту и «просидеть на ней » до начала следующей недели.

На внешних рынках определенная интрига по ОПЕК+ сохраняется и под эту неопределенность укрепил свои позиции рубль и евро. Рубль уже котируется в пределах 73-74 рублей за доллар, а евровалюта подорожала почти до 1,095 доллара. Но это все пока очень шатко и аналитики не спешат делать окончательные выводы о происходящем, списывая во многом это на происки спекулянтов.

По расчетам «Минфина» объемы операций на межбанке в пятницу будут до $230 млн при заключении до 570 сделок с коридором по доллару на торгах в пределах 27,05-27,35 гривен.

Как и вчера — основная часть покупателей сегодня не будет настроена на рост курса и активно поборется за его снижение.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:30 на наличном рынке находились на уровне 27,179/27,356 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 10 апреля - доллар немного подорожал - фото 3

 Наличный рынок 9 апреля открывался котировками 27,35-27,50 грн/$, к середине они снизились до 27,40-27,45 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 27,295/27,421;
  • EUR 29,446/29,600;
  • RUB 0,350/0,362.
Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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