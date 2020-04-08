08.04.2020 12:40

Новая вакансия - Минсоцполитики досрочно уволило главу Госслужбы занятости за невыплаты безработным

Госслужбу занятости перевили «в смартфон», но Ольга Макогон лишилась должности после кризиса с начислением выплат безработным и заморозки выплат по уже начисленным.



://facebook.com

Министерство социальной политики досрочно разорвало контракт с директором Госслужбы занятости (ГСЗ) Ольгой Макогон после 8 месяцев работы. Об этом экс-глава ведомства сообщила в своем Facebook-аккаунте.

Причину увольнения Макогон не называет. Вместо этого она отчиталась о своих достижениях за время работы в ГСЗ. По словам уже бывшей чиновницы, среди прочего ей удалось следующее:

утвердить "три столпа" обслуживания клиентов (институты карьерного советника, консультанта работодателя и специализированного карьерного советника);

запустить образовательный портал skills.dcz.gov.ua и совместный проект с Минцифрой по обучению айтишников;

"удержать и укрепить" ГСЗ во время принятия политического решения по переводу службы из подчинения Минсоцполитики в Минэкономики;

начать предоставлять систематическую аналитику по состоянию рынка труда и о деятельности ГСЗ;

прекратить "сбор дани наверх", наладить и усилить контроль за расходованием средств Фонда по безработице.

Под конец своей работы, отметила Макогон, Госслужба также смогла перевести весь процесс обслуживания клиентов в дистанционную форму и запустить возможность электронной подачи документы через сайт ГСЗ. Однако для утверждения удаленного формата, о необходимости которого Макогон заявляла и ранее, понадобился кризис, временно заморозивший выплаты безработным.

Докарантинные нормы регламентировали "вставшим на биржу" перед начислением пособия посетить один из Центров ГСЗ. Официально ведомство продолжило работать после внедрения ограничений, хоть и в ограниченном режиме: прийти на "отметку" в Центр можно было после звонка карьерному советнику. В то же время, чтобы утвердить процедуру получения выплат без физического появление безработного в Центре занятости, было необходимо отдельное решение Кабмина.

Однако в ряде случаев клиенты Госслужбы сталкивались с отказом в назначении визита со стороны персонала ГСЗ. По информации UBR.ua, на местах сотрудники не хотели брать на себя ответственность по распоряжению госсредствами до постановления КМУ, и, противореча официальной позиции руководства, заявляли клиентам, что приходить в Центры нельзя, а выплат в карантин им ждать вовсе не стоит.

Кабмин утвердил дистанционную форму в рамках закона №540-IX 30 марта. После этого появилась возможность начислять выплаты на карты безработным после их разговора с консультантом по телефону.

В структуре ведомства Макогон работала со 2 января 2019 года, когда была назначена на должность заместителя директора ГСЗ. 25 мая она стала исполняющей обязанности главы Госслужбы, после того, как предыдущего и.о. главы ГСЗ Валерия Ярошенко задержала военная прокуратура за взятку в размере 480 тыс. грн. 2 июля 2019 года Ольга Макогон была назначена директором Государственного центра занятости.