06.04.2020 09:21

Банки обновили режим работы на карантине

Банки в Украине снова обновили режим работы на период общенационального карантина.



//khersondaily.com

Об этом сообщили в Независимой ассоциация банков Украины (НАБУ).

Приватбанк

Контакт-центр: 3700

График работы: 10:00-16:00

В отделениях установлен дополнительный санитарный час с 12:30 до 13:30, а их работа в выходные ограничена. Приватбанк продолжит действие карточек для выплат (зарплаты, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Мегабанк



Контакт-центр: 0-800-50-44-00



Подробная информация о работе отделений



https://nabu.ua/ru/iz-za-karantina-ryad-otdeleniy-megabanka.html



https://www.megabank.ua/news/news20032020



Ощадбанк

Контакт-центр по телефону: 0 800 210800.

Работа ряда отделений временно прекращена. Большинство оставшихся работают до 16:00. Более детально с графиком работ конкретного отделения можно ознакомиться на сайте банка.

Укргазбанк

Телефон контакт-центра: 0 800 309000, 358 с мобильного

Как сообщили UBR.ua в пресс-службе банка, график работы их отделений не изменился, они работают в обычном режиме (закрыты только те, что на таможенных переходах). График можно посмотреть здесь.

Райффайзен Банк Аваль

Во всех отделениях вводится режим обслуживания по предварительной записи через информационный центр банка:

для частных клиентов – 0 800 500500;

бизнес-клиентов – 0 800 505045;

премиум-клиентов – 0 800 500500 или через персонального менеджера.

Отделения работают в городах с 10:00 до 16:00 с перерывом 13:00-14:00, в районных центрах (менее 50 тыс. населения) с 9:00 до 15:00 с перерывом 12:00-13:00.

Альфа-Банк

Контакт-центр: (044) 494 01 01

Банк приостановил работу 45 отделений в Гайвороне, Знаменке, Каменец-Подольском, Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах.

Работающие отделения открыты с 9:00 до 18:00 (кассовые операции – до 17:00), перерыв с 13:00 до 14:00, выходные дни – суббота и воскресенье.

В течение дня сотрудники банка будут делать 15-минутные перерывы для профилактических мероприятий и проветривания помещений: с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15.

Режим работы других банков в Украине можно посмотреть здесь.