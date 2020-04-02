СБУ взяла под контроль цены на ГСМ во время посевной

В Харькове при содействии СБУ обсудили вопросы продовольственной безопасности региона.
В Харькове состоялось специальное совещание с представителями крупнейших нефтетрейдинговый компаний области, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Цель мероприятия – обеспечение продовольственной безопасности региона. Ведь в нынешних условиях эпидемии коронавируса крайне важно оказать дополнительную поддержку аграрному сектору, не допустить срыва посевной кампании и любых проявлений рейдерства.
Во время переговоров представители нефтетрейдинговых компаний откликнулись на предложение аграриев об установлении более гибкого и лояльного механизма расчетов за горюче-смазочные материалы. В частности, стороны договорились о поставках горюче-смазочных материалов по сниженным ценам и с отсрочкой платежа до сбора урожая. Также обсудили практические и правовые аспекты такого взаимодействия.
«Сегодня, когда государство столкнулась с распространением коронавируса, что вызывает экономический и социальный кризис, аграрная сфера остро нуждается в поддержке для проведения посевной. Без преувеличения - это вопрос национальной безопасности, стабильности социально-экономической ситуации в целом. И я очень благодарен бизнесу за ответственную гражданскую позицию», - заявил начальник Харьковского регионального управления СБУ Роман Дудин.
В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажность:
давление:
ветер: