02.04.2020 09:35

СБУ взяла под контроль цены на ГСМ во время посевной

В Харькове при содействии СБУ обсудили вопросы продовольственной безопасности региона.



//delo.ua

В Харькове состоялось специальное совещание с представителями крупнейших нефтетрейдинговый компаний области, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Цель мероприятия – обеспечение продовольственной безопасности региона. Ведь в нынешних условиях эпидемии коронавируса крайне важно оказать дополнительную поддержку аграрному сектору, не допустить срыва посевной кампании и любых проявлений рейдерства.



Во время переговоров представители нефтетрейдинговых компаний откликнулись на предложение аграриев об установлении более гибкого и лояльного механизма расчетов за горюче-смазочные материалы. В частности, стороны договорились о поставках горюче-смазочных материалов по сниженным ценам и с отсрочкой платежа до сбора урожая. Также обсудили практические и правовые аспекты такого взаимодействия.



«Сегодня, когда государство столкнулась с распространением коронавируса, что вызывает экономический и социальный кризис, аграрная сфера остро нуждается в поддержке для проведения посевной. Без преувеличения - это вопрос национальной безопасности, стабильности социально-экономической ситуации в целом. И я очень благодарен бизнесу за ответственную гражданскую позицию», - заявил начальник Харьковского регионального управления СБУ Роман Дудин.