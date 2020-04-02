Главная Новости Экономика и промышленность СБУ взяла под контроль цены на ГСМ во время посевной
02.04.2020  09:35   

СБУ взяла под контроль цены на ГСМ во время посевной

В Харькове при содействии СБУ обсудили вопросы продовольственной безопасности региона.


//delo.ua

В Харькове состоялось специальное совещание с представителями крупнейших нефтетрейдинговый компаний области, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Цель мероприятия – обеспечение продовольственной безопасности региона. Ведь в нынешних условиях эпидемии коронавируса крайне важно оказать дополнительную поддержку аграрному сектору, не допустить срыва посевной кампании и любых проявлений рейдерства.

Во время переговоров представители нефтетрейдинговых компаний откликнулись на предложение аграриев об установлении более гибкого и лояльного механизма расчетов за горюче-смазочные материалы. В частности, стороны договорились о поставках горюче-смазочных материалов по сниженным ценам и с отсрочкой платежа до сбора урожая. Также обсудили практические и правовые аспекты такого взаимодействия.

«Сегодня, когда государство столкнулась с распространением коронавируса, что вызывает экономический и социальный кризис, аграрная сфера остро нуждается в поддержке для проведения посевной. Без преувеличения - это вопрос национальной безопасности, стабильности социально-экономической ситуации в целом. И я очень благодарен бизнесу за ответственную гражданскую позицию», - заявил начальник Харьковского регионального управления СБУ Роман Дудин.

Тэги:  сбу, гсм, посевная, харьков, совещание, нефтетрейдеры
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.04 Криминал и происшествия В Харкове косметически отремонтированные запчасти для военных самолетов выдавали за новые (ФОТО) 02.04 Криминал и происшествия Харьков отличился масштабным производством контрафактного алкоголя (ФОТО) 26.03 Криминал и происшествия СБУ блокировала в Харькове масштабное изготовление и реализацию контрафактных лекарств (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 