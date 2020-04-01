01.04.2020 12:22

Доллар в среду: чего ждать по курсу

Девальвационные риски остаются на высоких уровнях, а НБУ установил курс почти на 50 коп. ниже вчерашнего.



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Дело в том, что компании подводят итоги прошлого отчетного периода и определяются с окончательными планами на новый.И это обычно снижает их активность на межбанке.

Но именно на малообъемном рынке себя отлично чувствуют спекулянты, у которых появляется возможность «погонять курс» на мелких сделках. Учитывая еще и значительное падение общей деловой активности из-за карантина — рынок идеально подходит для игр с валютой. Этим спекулянты сегодня и займутся.

Причем как в формате традиционной работы «в две стороны» — так и подстраиваясь под действия крупных клиентов — с попытками максимально раскачать курс в течение сессии.

ривна с утра 1 апреля на межбанковском валютном рынке торгуется в районе 27,8 грн/$.

При ситуативном избытке валюты на межбанке или при уж очень активной раскачке котировок спекулянтами — мы снова увидим НБУ с интервенциями, но особых их объемов сегодня в любом случае не понадобится.

По прогнозам «Минфина» коридор по доллару в среду 1 апреля будет находиться в пределах 27,60-27,95 гривен.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:22 на наличном рынке находились на уровне 27,6/27,838 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, вчера американская валюта существенно просела и в пунктах обмена валют. Наличный рынок во вторник открывался котировками 28,20-28,30 грн/$, к середине дня они снизились до 27,95-28,10 грн/$.

Курс на черном рынке