31.03.2020 13:50

Доллар во вторник: почему курс обвалится

После вчерашнего многочасового законодательного и кадрового марафона в Верховной Раде — страсти по «антиколомойскому» закону и закону о земле улеглись, а курс доллара в ожидании замер.



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По факту — основные шаги для получения кредитов МВФ и других международных организаций — сделаны, что потенциально снижает риски финансовых «негараздов», хотя и не решает эту проблему полностью.

Валютный рынок и основная часть крупных игроков, конечно напуганы заложенным в проект скорректированного бюджета на 2020 год среднегодового курса доллара 29,4 гривны (вместо ранних 27 гривен), но его отправка депутатами на доработку — внушают определенный, хотя и осторожный оптимизм у бизнеса и частично у населения. Так что вчерашние события в Верховной Раде — пока сработают на укрепление гривны.

Аукцион по размещению гривневых ОВГЗ Минфин сегодня отменил после консультации с первичными дилерами. Пока интереса к ним с такой доходностью особого нет, новый министр финансов только назначен, желания закупаться этими бумагами у нерезидентов (на фоне проблем с коронавирусом) существенного не наблюдается. Поэтому чиновники взяли паузу. Это не повлияет сегодня на поведение межбанка.

Сработают три основных мотиватора:

1) Завершение месяца и квартала — компаниям даже с учетом карантина надо закрывать отчетную дату, что активизирует их на всех рынках, в том числе и валютном;

2) Период возмещений НДС экспортерам продолжается, что добавит им гривны на счета и частично закроет необходимость в продаже валюты. Это работает против гривны;

3) Общий настрой рынка на позитив (после вчерашних решений депутатов) и снижение давления на наличном рынке (вчера НБУ продал банкам обещанные ранее $ 180 млн наличных долларов и они пойдут на подкрепление касс и обменников финучреждений). Это психологически снижает ажиотаж как на межбанке, так и в обменках.

Конечно, попытки спекулянтов снова покачать курс в течение дня продолжатся, но сегодня уже многие из них будут пытаться сыграть «на понижение», тем более, что дефицит гривны в последний день квартала ощущает весь бизнес и это позволит гривне потеснить доллар на торгах.

При ситуативном избытке валюты на межбанке — НБУ попытается откупить часть ранее потраченных долларов в резервы.

По прогнозам «Минфина», объемы операций на торгах 31 марта составят до $360 млн при заключении до 640 сделок (за счет эффекта окончания отчетного периода) с коридором по доллару в пределах 27,65-28,05 гривен.Будут активные попытки сыграть «на понижение» на вчерашних новостях.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,50-28,00 и продажа 28,05-28,60 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,00-28,20 гривен и продажа 28,30-28,50.