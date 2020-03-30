30.03.2020 14:04

Харьковчанам упростили получение пособия по безработице

Изменения касаются периода, пока действует карантин.



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На время карантина, который продлили до 24 апреля, статус безработного будет предоставляться сразу после подачи им заявления. А пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации. Соответствующее постановление принял Кабмин 29 марта.

"Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение семи дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы", – сообщает сегодня пресс-служба Минэкономики.

В министерстве добавили, что зарегистрированным безработным предоставляется право не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней. Их коммуникация с работниками службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону и электронной почте.

Ранее Кабмин постановил назначить субсидии гражданам, уволенным в период карантина.

По результатам обследования рабочей силы В Харькове и области количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в 2019 году. составила 1 млн. 266,0 тыс. человек, а в возрасте 15-70 лет - 1 млн. 263,9 тыс. человек.

Количество безработных в возрасте 15 лет и старше - 67,2 тыс. человек и в возрасте 15-70 лет составляла 67,2 тыс. человек.

В 2019 уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 55,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 62,1%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 5,0%, среди лиц в возрасте 15-70 лет - 5,0%.