Харьковчанам упростили получение пособия по безработице

Изменения касаются периода, пока действует карантин.
На время карантина, который продлили до 24 апреля, статус безработного будет предоставляться сразу после подачи им заявления. А пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации. Соответствующее постановление принял Кабмин 29 марта.
"Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение семи дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы", – сообщает сегодня пресс-служба Минэкономики.
В министерстве добавили, что зарегистрированным безработным предоставляется право не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней. Их коммуникация с работниками службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону и электронной почте.
Ранее Кабмин постановил назначить субсидии гражданам, уволенным в период карантина.
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