30.03.2020 13:21

Управление гоструда остановило работу пилорамы, распиливающей леса Харьковщины на дрова

Второй аппеляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу ГУ ГОСТРУДА в Харьковской области.



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Главное управление Гоструда в Харьковской области обратилось в Харьковский окружной административный суд с иском, в котором было указано о применении мер реагирования в сфере государственного надзора (контроля) в Общество с ограниченной ответственностью "АГРОМА" путем запрета производства (изготовления), выполнения работ.

В обоснование исковых требований Управления Гоструда отметил, что во время проведения плановой проверки общества с ограниченной ответственностью «АГРОМА» должностными лицами Управления Гоструда было обнаружено 66 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда, из которых 27 создают угрозу жизни и здоровью людей.

По результатам проведения мероприятия государственного надзора (контроля) был составлен Акт проверки и вручены предписания на устранение выявленных нарушений.

Решением Харьковского окружного административного суда от 8 июля 2019р. административный иск ГУ Гоструда в Харьковской области оставлено без удовлетворения.

Управление Гоструда, не согласившись с решением суда первой инстанции, подало апелляционную жалобу, в которой отметил, что решение Харьковского окружного административного суда считает незаконным и необоснованным, и таким, что принято с нарушением норм материального и процессуального права.

Коллегия судей, выслушав судью-докладчика, объяснения представителей сторон, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционной жалобы, исследовав доказательства, касающиеся фактов, которые истец ссылается в апелляционной жалобе, пришла к выводу, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

При проведении проверки было установлено, что ответчиком, а именно: руководителем предприятия не обеспеччено содержание, эксплуатацию и обслуживание электроустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, не обеспечено проведение противоаварийных, приемо-сдаточных и профилактических испытаний и измерений электроустановок согласно правилам и нормам (ПТЭ) и не обеспечил проведение технического осмотра электроустановок.

Коллегия судей отметила, что имеющиеся в материалах дела первичные документы и исследованы судом доказательства не свидетельствуют о том, что ответчик принимал меры по устранению выявленных нарушений, выявленных по результатам проведения вышеупомянутой проверки, которые создают реальную и неотвратимую угрозу жизни и здоровью людей.

Допущены и не устраненные ответчиком нарушения являются существенными и создают наибольшую опасность ввиду того, что эксплуатация электрооборудования и газового оборудования с нарушением установленных норм, несоблюдение правил безопасности содержания такого оборудования и его эксплуатации, отсутствие соответствующих лиц, прошедших специальное обучение, может привести к возникновения чрезвычайной ситуации, аварии или пожара, которые могут привести к необратимым последствиям - гибели людей или нанесения вреда их здоровью.

Учитывая выше сказанное, коллегия судей решила:

« Апелляционную жалобу удовлетворить. Решение Харьковского окружного административного суда от 08.07.2019 года отменить. Принять новое решение, которым иск Управления Держпаци удовлетворить.

Принять меры реагирования в сфере государственного надзора (контроля) в Общество с ограниченной ответственностью "АГРОМА" путем запрета производства (изготовления), выполнения работ, а именно: