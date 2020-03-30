30.03.2020 12:34

Доллар в понедельник: что может пойти не так для гривны

Понедельник опять будет очень непростым днем на валютном рынке.



Фото: epravda.com.ua

Накал страстей по «антиколомойскому» закону и закону о земле — на пике, а это напрямую влияет на продолжение и объемы сотрудничества с МВФ и непосредственно на дальнейший курс гривны. Но голосования по этим вопросам сегодня не стоят в повестке дня (хотя еще в пятницу это планировалось).

Кроме этого, 30 марта депутаты будут рассматривать правки к бюджету в этот сложный период ( и в реальности — пересмотрят основные показатели), что также полностью изменит расклад для бизнеса, граждан и самого государства в части экономической политики, курса, дефицита бюджета и статей доходов и расходов.

От этой неопределенности по законодательству (и фактически экономическому курсу Украины на ближайшее время) — у компаний начинается очередной мандраж и часть клиентов опять начнет скупать валюту, чтобы закрыть свои внешние обязательства по максимуму. Пятничные крупные поступления возмещений НДС экспортерам (не менее 2,4 млрд гривен), окончание месяца и квартала, а также общая подвешенность ситуации — работает против гривны.

Из позитивного — НБУ сегодня продаст банкам через аукцион ( а по факту — распределит между крупнейшими банками $180 млн наличными) для подкрепления их касс под выплаты валютным вкладчикам и для проведения валютообменных операций. Это снизит давление на наличном рынке.

Дополнительно к этому на поведение участников рынка повлияют:

1) продолжение выплат возмещений НДС экспортерам (существенно может менять соотношение спроса и предложения на межбанке);

2) завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ (они предлагаются в гривне на срок от 84 до 2611 дней и скорее всего — лишь приведут к перевладыванию ранее полученой от погашений облигаций гривны госбанками в новые бумаги);

3) состояние ликвидности банков (тут не все так плохо для нацвалюты, корсчета упали на утро понедельника до 56 млрд гривен и это частично снизит давление на курс).

Попытки покачать рынок со стороны спекулянтов как на фоне политической и законодательной, так и объективной экономической напряженной ситуации — продолжатся.

НБУ будет присутствовать на рынке как минимум с аукционом по наличному доллару, а скорее всего — и с интервенциями на межбанке в том случае, если курсовые скачки усилятся.

По прогнозам «Минфина», объемы операций на торгах 30 марта составят до $270-360 млн при заключении до 510-640 сделок с коридором по доллару в пределах 28,00-28,35 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,20-28,15 и продажа 28,35-28,80 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,20-28,30 гривен и продажа 28,40-28,50.