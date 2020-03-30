30.03.2020 09:00

НБУ на 30 марта поднял курс доллара до максимума в этом году

Гривна падает в цене относительно других мировых валют.



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На 30 марта Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:



2818,30 грн за $100 (на 27 марта – 2813,81 грн за $100):



3090,27 грн за 100 евро (на 27 марта – 3086, 33грн за 100 евро);



Таким образом, курс доллара вырос на 5 копеек, а курс евро повысился на 4 копейки.