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30.03.2020  09:00   

НБУ на 30 марта поднял курс доллара до максимума в этом году

Гривна падает в цене относительно других мировых валют.


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На 30 марта Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:

2818,30 грн за $100 (на 27 марта – 2813,81 грн за $100):

3090,27 грн за 100 евро (на 27 марта – 3086, 33грн за 100 евро);

Таким образом, курс доллара вырос на 5 копеек, а курс евро повысился на 4 копейки.

Тэги:  курсы валют, нбу, доллар, евро, гривна
 
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