НБУ на 30 марта поднял курс доллара до максимума в этом году

Гривна падает в цене относительно других мировых валют.
На 30 марта Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:
2818,30 грн за $100 (на 27 марта – 2813,81 грн за $100):
3090,27 грн за 100 евро (на 27 марта – 3086, 33грн за 100 евро);
Таким образом, курс доллара вырос на 5 копеек, а курс евро повысился на 4 копейки.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
влажность:
давление:
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