95% банкоматов работают в штатном режиме и «заряжены» наличкой

Все банкоматы в стране работают в своем обычном режиме - сообщила на пресс-брифинге заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
По словам чиновницы, прекращение работы отдельных банкоматов связано с техническими проблемами. Временная остановка также может быть обусловлена процессом загрузки банкомата.
Екатерина Рожкова также напомнила, что банки и банкоматы отнесены к объектам критичной инфраструктуры и должны работать в период карантина бесперебойно.
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