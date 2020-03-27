27.03.2020 15:05

95% банкоматов работают в штатном режиме и «заряжены» наличкой

Все банкоматы в стране работают в своем обычном режиме - сообщила на пресс-брифинге заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.



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По словам чиновницы, прекращение работы отдельных банкоматов связано с техническими проблемами. Временная остановка также может быть обусловлена процессом загрузки банкомата.

Екатерина Рожкова также напомнила, что банки и банкоматы отнесены к объектам критичной инфраструктуры и должны работать в период карантина бесперебойно.