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27.03.2020  13:19   

Банки не дадут харьковчанам «кредитные каникулы» на время карантина автоматически - Нужно обращаться лично

Проценты по кредитам никто не простит – их нужно будет заплатить после карантина.


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Национальный банк расписал и принял решение о "кредитных каникулах" для заемщиков банков на время карантина. Сегодня, 27 марта, регулятор уже разослал в финучреждения инструкцию о том, какие варианты отсрочек они могут предлагать своим клиентам.

Как рассказала замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, каникулы дадут по тем кредитам, которые исправно гасились по состоянию на 1 марта 2020 года, без просрочек и пр. Претендовать на них может как население, так и бизнес.

Также в НБУ подчеркивают, что "кредитные каникулы" не подразумевают прощение долгов. Это отсрочка во времени. По окончанию нужно будет вернуться в нормальный режим. 

"Кредиты остаются кредитами, их нужно будет возвращать и платить проценты. Льготным является не остановка начисления процентов, а возможность отсрочить их уплату. Нужно понимать, что банки имеют обязательства перед своими клиентами и бизнесом, по депозитам, по текущим счетам, они продолжают насчитывать и платить по ним проценты. Мы говорим об отсрочке во времени", – отмечает Рожкова.

"Кредитные каникулы" не назначат клиенту автоматически. Чтобы воспользоваться опцией льготного периода, ему в любом случае придется обратиться в банк дистанционно.

Реструктуризацию может инициировать и сам банк, что НБУ рекомендует делать, особенно, когда речь идет о массовых розничных кредитах населению.

"Мы предлагаем банкам самим предлагать эти каникулы клиентам. Но автоматически "кредитные каникулы" не работают. Вы должны обратиться в банк и подтвердить, что вы временно полностью или частично утратили доход в связи с карантином",  добавила она.

По словам замглавы НБУ, они предложили банкам достаточно широкое количество вариантов рассрочек для клиентов.

Основные из них – это отсрочка уплаты очередных платежей по кредиту в погашение основного долга и отсрочка по уплате процентов полностью или частично. Это будет зависеть от того, в какой финансовой ситуации находится тот или другой заемщик.

"Например, вас могут освободить от уплаты тела кредита на время карантина с соответствующим удлинением кредита. Также вам может быть предложена капитализация процентных платежей. Все зависит от вашей конкретной ситуации и договоренностей с банком", – говорят в Нацбанке.

Источник:   ubr
 Тэги:  банк, проценты, каникулы, кредит
 
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