Опубликованы рекомендации арендаторам торговых точек по поводу аренды на время карантина

Достаточно часто к ним включают положения об освобождении арендатора от платы за периоды, когда по независящим от него причинам он не мог использовать арендованные помещения , или другие особые условия на случай таких обстоятельств. Если же в договоре аренды такие пункты отсутствуют арендатору целесообразно обратиться к положениям законодательства.

Через введение карантина свою работу прекратили, в частности, торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, торгового и бытового обслуживания населения. Поэтому арендатору, прежде всего, целесообразно обратиться к тексту заключенного договора аренды.

Так, ст.762 Гражданского кодекса определено, что наниматель (арендатор) освобождается от платы за пользование имуществом за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает. При этом, исчерпывающего перечня таких обстоятельств гражданское законодательство не содержит.

Согласно ст.286 Хозяйственного кодекса арендная плата - это фиксированный платеж, который уплачивается независимо от результатов хозяйственной деятельности арендатора. Ее размер может быть изменен по согласованию сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

По нашему мнению, установление карантина можно рассматривать как обстоятельство, за которую арендатор не отвечает, а потому может быть освобожден от оплаты аренды.

Такой подход согласуется с правовой позицией по практическому применению указанного положения ст.762 ГК, высказанной Большой палатой Верховного Суда: