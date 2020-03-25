25.03.2020 17:22

Подорожание подстегнуло министров заняться мониторингом цен на социальные товары

Кабмин поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на товары социального назначения, в частности на продукты первой необходимости.



://epravda.com.ua

Такое решение было принято на заседании правительства 25 марта, которое транслировалось онлайн.

"Правительство поручило определить и, при необходимости, обновить список продуктов социального назначения, Минэкономики должно провести мониторинг цен на такие продукты, мы об этом говорили, чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост цен на продукты, которые являются товарами социального значения", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним:

Антимонопольный комитет фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа с начала марта подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.

"АТБ-Маркет" повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости в связи с ростом закупочных цен поставщиков.