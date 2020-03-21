21.03.2020 11:31

Доллар нащупал свой максимум и начал падать

Доллар неожиданно провалился на межбанке: что происходит с курсом после пятничного межбанка в режиме «детектива»



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Официальный курс на понедельник, 23 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,7386 грн/$, что на 6 копеек ниже курса в пятницу.

Пятница прошла очень интересно на валютном рынке и наглядно показала насколько «опасен» с точки зрения курсовых рисков валютный рынок. Скучать клиентам, банкам, НБУ и населению не пришлось.

В начале пятничной сессии спрос существенно превышал предложение и доллар стартовал с уровней 27,99/28,04 — т.е. перешагнул опасный уровень в 28 гривен. Паника нарастала и НБУ продал $150 млн по 27,99.

Но затем началось самое интересное. Сработал фактор пика бюджетных платежей у клиентов. Дефицит гривны заставил выйти на рынок с продажей несколько крупных игроков и это начало создавать избыточное предложение валюты на межбанке. К обеду котировки упали до 27,65/27,70 гривен, а многие покупатели уже жалели, что купили у Нацбанка по 27,99.

Но и это был не конец. После обеда предложение еще добавилось, а вот спрос начал стихать. Это быстро обвалило доллар до отметки 27,43/27,53 к 15 часам, а часть сделок ( у тех продавцов, кого особо подпирало время по бюджетным платежам) и вовсе проходила ниже — по 27,35.

Этим решил воспользоваться НБУ и вышел со скупкой по 27,35 гривен, фактически перекрывая свои утренние продажи по 27,99 гривен и даже зарабатывая на этом почти по 65 копеек на долларе .

Курс в обменниках

С высокого курса начинали в пятницу торговать долларом и пункты обмена валют, но к вечеру цены на американскую валюту пошли вниз.

Наличный рынок открывался котировками 28,10-28,25 грн/$, а к середине дня они снизились до 27,75-27,90 грн/$.

Курс на черном рынке