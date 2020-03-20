20.03.2020 12:16

Доллар пробил новый порог: что дальше

Пятница продолжит будоражить валютный рынок - спекулятивная раскачка межбанка усилится с активным желанием части участников торгов загнать курс существенно выше 28 гривен.



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Хотя объективно — есть фактор для ситуативного укрепления позиций гривны. И он обычно всегда срабатывал — а именно, пик бюджетных платежей у клиентов. Даже с учетом послаблений бизнесу в связи с карантином — суммы, которые компании должны заплатить государству — значительные. И это сужает возможности по скупке валюты импортерами, и увеличивает ее продажу экспортерами. Обычно такой дефицит гривны — играет в пользу нацвалюты.

Но в период карантина и паники — многие факторы в полной мере не срабатывают. Против нацвалюты играет как рост котировок обменок на фоне недостатка наличной валюты, так и всеобщая нервозность из-за нагнетания проблемы коронавируса и его распостранения. Это валит не только украинские рынки, но и международные. И опосредованно — влияет и на курс гривны относительно всех валют.

Спекулянты продолжат играть «на повышение» на межбанке.

На рынок будет влиять:

1) продолжение лихорадки пары евро/доллар на международных рынках;

2) пик бюджетных платежей у клиентов;

3) продолжение раскачки наличного рынка и спекулятивная игра между курсами нала и безнала, что расшатывает рынок еще больше;

4) предстоящее погашение депсертификатов НБУ на 140 млрд гривен (из которых правда, значительная часть будет снова перевложена госбанками на новый срок и таким образом реального давления на курс не окажет);

5) нервозность самого населения и бизнеса в связи с событиями вокруг коронавируса как в Украине, так и в мире.

НБУ придется опять гасить панику. На момент написания статьи он уже продал $150 млн по 27,99 гривен и пока ушел с рынка. Но мы думаем — ненадолго.

По прогнозам «Минфина», объемы операций на торгах сегодня составят до $310-400 млн при заключении до 580- 670 сделок с достаточно широким коридором по доллару в пределах 27,95-28,30 гривен.

Из-за большой волатильности котировок межбанка — курсы наличного рынка сегодня снова будут многократно меняться в большинстве действующих обменников.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,20-28,00 и продажа 28,19-29,00 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,80-28,10 гривен и продажа 28,20-29,00.