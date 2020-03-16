16.03.2020 17:27

Слобожанская таможня отметила первые 100 дней работы в новых условиях

Первые 100 дней работы: противодействие контрабанде и нарушениям таможенных правил - принято 523 дела на сумму более 2 млн гривен



://facebook.com/SBnewcustoms/

Прошло 100 дней, как заработала Слобожанская таможня Гостаможслужбы, которая была образована путем реорганизации # Харьковской и # Сумской таможен ГФС.

Через свою страницу в соцсети силовики проинформировали об итогах работы в направлении противодействия контрабанде и нарушением таможенных правил.

В течение 100 дней работы Слобожанской таможни (с 08.12.2019 по 10.03.2020)

✅ принято 523 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму более 2 млн. гривен.

✅ Рассмотрены 175 дел и применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 12 млн. 976 тыс. грн.,

✅ взыскано штрафов на сумму 1 млн. 423 тыс.

На рассмотрение в суд таможней передано 162 дела на сумму 3 млн. 107 тыс.

По результатам рассмотрения дел судом принято решение о конфискации непосредственных предметов нарушения таможенных правил на сумму 845 тыс. и наложено штрафов на сумму 1 млн. 317 тыс.грн., взыскано штрафов на сумму 270 тыс.

Кроме того, сотрудниками таможни выявлено 13 фактов правонарушений с признаками # уголовных , из них:

• 305 УК (контрабанда наркотиков) - 4;

• 309 УК (незаконный оборот наркотических средств) -6

• ст. 263 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов) - 2

• ст. 333 УК -1