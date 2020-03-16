Слобожанская таможня отметила первые 100 дней работы в новых условиях

Первые 100 дней работы: противодействие контрабанде и нарушениям таможенных правил - принято 523 дела на сумму более 2 млн гривен
Прошло 100 дней, как заработала Слобожанская таможня Гостаможслужбы, которая была образована путем реорганизации # Харьковской и # Сумской таможен ГФС.
Через свою страницу в соцсети силовики проинформировали об итогах работы в направлении противодействия контрабанде и нарушением таможенных правил.
В течение 100 дней работы Слобожанской таможни (с 08.12.2019 по 10.03.2020)
✅ принято 523 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму более 2 млн. гривен.
✅ Рассмотрены 175 дел и применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 12 млн. 976 тыс. грн.,
✅ взыскано штрафов на сумму 1 млн. 423 тыс.
На рассмотрение в суд таможней передано 162 дела на сумму 3 млн. 107 тыс.
По результатам рассмотрения дел судом принято решение о конфискации непосредственных предметов нарушения таможенных правил на сумму 845 тыс. и наложено штрафов на сумму 1 млн. 317 тыс.грн., взыскано штрафов на сумму 270 тыс.
Кроме того, сотрудниками таможни выявлено 13 фактов правонарушений с признаками # уголовных , из них:
• 305 УК (контрабанда наркотиков) - 4;
• 309 УК (незаконный оборот наркотических средств) -6
• ст. 263 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов) - 2
• ст. 333 УК -1
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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