16.03.2020 12:52

Полиция Харьковщины расследует убийство пожилой женщины, которое совершил ее внук.

17-летний житель поселка Манченки Харьковского района во время ссоры задушил пенсионерку. Чтобы скрыть преступление подросток поджег квартиру и скрылся с места происшествия.



://hk.npu.gov.ua

Тело 90-летней женщины было обнаружено 14 марта нарядом ГСЧС во время тушения пожара. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили на теле умершей признаки насильственной смерти.

За совершение преступления сотрудниками Люботинського отделения полиции был уличен и задержан 17-летний внук женщины.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до 15 лет тюремного заключения. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.