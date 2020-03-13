13.03.2020 09:13

Харьковчане, заполнившие декларации, дополнительно заплатили 18 миллионов

Уже почти 5 тысяч жителей Харькова и области задекларировали свои доходы, полученные в 2019 году.



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Общая сумма доходов, указанной в их декларациях - 936,1млн.грн. что на 179, млн. больше прошлогоднего показателя. При этом 62 гражданина задекларировали доходы свыше миллиона гривен, сообщили в налоговой.



Дополнительно к уплате в бюджет начислено: налога на доходы с физических лиц - 15,1 млн.грн., военного сбора - 3,0 млн.грн.



Из общего количества декларантов 1219 граждан предоставили декларацию с целью воспользоваться правом на налоговую скидку. Им из бюджета будет возвращено 3,5 млн грн.



Кампания декларирования доходов граждан продлится до 1 мая. А предоставить декларацию о доходах за прошлый год, чтобы воспользоваться правом на налоговую скидку, можно до конца текущего года.