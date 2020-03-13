Главная Новости Экономика и промышленность Харьковчане, заполнившие декларации, дополнительно заплатили 18 миллионов
13.03.2020  09:13   

Харьковчане, заполнившие декларации, дополнительно заплатили 18 миллионов

Уже почти 5 тысяч жителей Харькова и области задекларировали свои доходы, полученные в 2019 году.


googleusercontent.com

Общая сумма доходов, указанной в их декларациях - 936,1млн.грн. что на 179, млн. больше прошлогоднего показателя. При этом 62 гражданина задекларировали доходы свыше миллиона гривен, сообщили в налоговой.

Дополнительно к уплате в бюджет начислено: налога на доходы с физических лиц - 15,1 млн.грн., военного сбора - 3,0 млн.грн.

Из общего количества декларантов 1219 граждан предоставили декларацию с целью воспользоваться правом на налоговую скидку. Им из бюджета будет возвращено 3,5 млн грн.

Кампания декларирования доходов граждан продлится до 1 мая. А предоставить декларацию о доходах за прошлый год, чтобы воспользоваться правом на налоговую скидку, можно до конца текущего года.

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  декларация, кампания, харьков, налоги, налоговая снижка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.01 Медицина Харьковские IT-специалисты предложили создать Мед-бот для поиска семейного врача и заключения с ним декларации 16.01 Власть Суммы штрафов за несвоевременную подачу деклараций 05.12 Власть Электронное декларирование в 2020 году. Что изменилось?
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 