Харьковчане, заполнившие декларации, дополнительно заплатили 18 миллионов

Уже почти 5 тысяч жителей Харькова и области задекларировали свои доходы, полученные в 2019 году.
Общая сумма доходов, указанной в их декларациях - 936,1млн.грн. что на 179, млн. больше прошлогоднего показателя. При этом 62 гражданина задекларировали доходы свыше миллиона гривен, сообщили в налоговой.
Дополнительно к уплате в бюджет начислено: налога на доходы с физических лиц - 15,1 млн.грн., военного сбора - 3,0 млн.грн.
Из общего количества декларантов 1219 граждан предоставили декларацию с целью воспользоваться правом на налоговую скидку. Им из бюджета будет возвращено 3,5 млн грн.
Кампания декларирования доходов граждан продлится до 1 мая. А предоставить декларацию о доходах за прошлый год, чтобы воспользоваться правом на налоговую скидку, можно до конца текущего года.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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