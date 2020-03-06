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06.03.2020  12:34   

НБУ опубликовал рабочий календарь: банки будут чаще «отдыхать» по понедельникам (КАЛЕНДАРЬ)

Дополнительно к субботам и воскресеньям будет еще ряд выходных дней


://facebook.com

В связи с Международным женским днем, который отмечается в ближайшее воскресенье, 8 марта, в украинских банках будет не два выходных дня, а три – с субботы по понедельник, то есть с 7 по 9 марта включительно.

Пресс-служба Национального банка Украины сегодня опубликовала в Facebook календарь рабочих дней банковской системы, напомнив, что в 2020 году банки будут работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в стране.

"В этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье будет еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на субботу и воскресенье, на следующий рабочий день. Перенос рабочего дня произошел лишь в январе этого года, дополнительных переносов рабочих дней в 2020 году уже не предвидится", – добавили в центробанке.

Так, дополнительный выходной, кроме 9 марта, будет в такие будние дни – 20 апреля, 1 мая, 11 мая, 8 июня, 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

 
Источник:   ubr
 Тэги:  выходные, банк, финансы, календарь, нбу
 
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