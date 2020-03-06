06.03.2020 12:09

Рынок переваривает отставку - спекулянты отвоевали для гривны у доллара еще пять алтын

Официальный курс на пятницу, 6 марта, установлен Нацбанком на уровне 24,7413 грн/$, что на 15 копеек ниже курса в четверг.



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По прогнозам банкиров, в конце недели торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 24,65-24,75 грн/$.

Курс на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке утром в пятницу откатывается вниз к уровню 24,78 грн/$.

"Рынок переваривает смену правительства, а также оценивает заявления нового премьер-министра Украины. В частности, он сказал о том, что продолжит сотрудничество с МВФ и поддерживает запуск рынка земли. Вопрос возможности покупки земли иностранцами, по его мнению, должен быть вынесен на референдум", – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Между тем, нерезиденты продолжают выходить из украинских бумаг. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит ослабление до уровня 25 грн/$, добавил Шевчишин.

Напомним, в четверг межбанковский рынок открывался на уровне 24,765-24,78 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали разнонаправленное движение с общей тенденцией к снижению до уровня 24,71-24,73 грн/$ к завершению сессии. Справочный курс по состоянию на 12 часов составил 24,7489 грн/$.

"Вчера гривна продолжила отыгрывать позиции, утраченные под ситуативным влиянием синергии глобального финансового шторма и внутренних кадровых ротаций: валютное предложение стабильно превышало спрос, что позволило регулятору неоднократно выкупать доллар по 24,71-24,73 грн, cбивая ревальвационную волну, но не разворачивая общий тренд", – рассказал нам директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности вырос на 9,5 млрд грн и составил 243,4 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 8,9 млрд грн – до 59,8 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,6 млрд грн – до 183,5 млрд грн.

Курс в обменниках





Сегодня котировки по состоянию на 11:04 на наличном рынке проходили на уровне 24,649/24,755 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне курс национальной валюты укрепился и в пунктах обмена валют. В четверг наличный рынок открывался котировками 24,60-24,64, а к середине дня они снизились до 24,55-24,60 грн/$.

Курс на черном рынке