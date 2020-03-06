06.03.2020 08:53

Повлияет ли коронавирус на экономику Украины: прогноз Нацбанка

Вспышка китайского коронавируса существенно повлияла на мировую экономику. Бывшие чиновники считают, что на фоне кризиса Украине не будут одалживать деньги. В Нацбанке же успокаивают, инфекция существенно не повлияет на экономику.



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Украина может остаться без источников дешевого заимствования средств на рынке. Это произойдет из-за кризиса в мировой экономике, спровоцированного китайским коронавирусом, сообщила экс-министр финансов Оксана Маркарова. По словам бывшей главы министерства, Украине необходимо вести переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Если Правительство договорится с международными организациями, то Украине не нужно будет занимать деньги на рынке под высокие проценты.



«Мы имеем договоренности с другими официальными кредиторами, которые могут в этом году закрыть почти все потребности Украины в финансировании, чтобы не обращаться к рыночным заимствованиям, которые из-за глобального кризиса, разворачиваемого на фоне эпидемии коронавируса, могут быть недоступными по приемлемой цене», – сообщила Оксана Маркарова.



В Нацбанке же успокаивают, что вспышка китайской инфекции существенно влиять на экономику Украины.



«Мы видим первые сигналы того, что китайская экономика замедляется. И это влияет на экономику торговых партнеров Китая. Но Украина, скорее всего, не окажется в первой группе влияния. В первой группе влияния находятся те страны, которые встроены в производственную цепочку Китая. У нас, конечно, около трети экспорта руды идет в Китай, то есть мы также зависим от китайской промышленности. Но более 50% нашего экспорта - это продукты питания. А этот сегмент страдает меньше», – разъяснил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб



Еще одним важным аспектом влияния на экономику в Нацбанке называют цены.



«Пока мы видим, что эффект падения цен на украинский импорт (в первую очередь на нефть и газ значительно превышает эффект падения цен нашего экспорта (черных металлов и руды). То есть пока, значительных негативных тенденций через коронавирус мы не видим», – отметил Дмитрий Сологуб.



По данным аналитиков, в последнюю неделю февраля из-за паники, вызванной коронавирусом, финансовые рынки в мире потеряли по меньшей мере пять триллионов долларов.