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06.03.2020  08:53   

Повлияет ли коронавирус на экономику Украины: прогноз Нацбанка

Вспышка китайского коронавируса существенно повлияла на мировую экономику. Бывшие чиновники считают, что на фоне кризиса Украине не будут одалживать деньги. В Нацбанке же успокаивают, инфекция существенно не повлияет на экономику.


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Украина может остаться без источников дешевого заимствования средств на рынке. Это произойдет из-за кризиса в мировой экономике, спровоцированного китайским коронавирусом, сообщила экс-министр финансов Оксана Маркарова. По словам бывшей главы министерства, Украине необходимо вести переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Если Правительство договорится с международными организациями, то Украине не нужно будет занимать деньги на рынке под высокие проценты.
 
«Мы имеем договоренности с другими официальными кредиторами, которые могут в этом году закрыть почти все потребности Украины в финансировании, чтобы не обращаться к рыночным заимствованиям, которые из-за глобального кризиса, разворачиваемого на фоне эпидемии коронавируса, могут быть недоступными по приемлемой цене», – сообщила Оксана Маркарова.
 
В Нацбанке же успокаивают, что вспышка китайской инфекции существенно влиять на экономику Украины.
 
«Мы видим первые сигналы того, что китайская экономика замедляется. И это влияет на экономику торговых партнеров Китая. Но Украина, скорее всего, не окажется в первой группе влияния. В первой группе влияния находятся те страны, которые встроены в производственную цепочку Китая. У нас, конечно, около трети экспорта руды идет в Китай, то есть мы также зависим от китайской промышленности. Но более 50% нашего экспорта - это продукты питания. А этот сегмент страдает меньше», – разъяснил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб
 
Еще одним важным аспектом влияния на экономику в Нацбанке называют цены.
 
«Пока мы видим, что эффект падения цен на украинский импорт (в первую очередь на нефть и газ значительно превышает эффект падения цен нашего экспорта (черных металлов и руды). То есть пока, значительных негативных тенденций через коронавирус мы не видим», – отметил Дмитрий Сологуб.
 
По данным аналитиков, в последнюю неделю февраля из-за паники, вызванной коронавирусом, финансовые рынки в мире потеряли по меньшей мере пять триллионов долларов.

Тэги:  коронавирус, курс доллара, падение экономики, кредитование, украина
 
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