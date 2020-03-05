У Харкові розробили нову програму житлового кредитування

Реалізація Міської програми іпотечного житлового кредитування почнеться в березні в Харкові.
Як повідомили в Департаменті економіки та комунального майна, в даний час на державному рівні активно обговорюється необхідність введення в Україні іпотечного житлового кредитування. У Харкові, за дорученням міського голови Геннадія Кернеса, розроблена програма, і вже в березні на ці цілі передбачені кошти в міському бюджеті.
В рамках програми харків'яни, які потребують поліпшення житлових умов і які отримали кредит в державних банках України, зможуть отримати з міського бюджету часткову компенсацію відсоткової ставки. Компенсація надається терміном на 5 років в розмірі 12% річних, але не більше облікової ставки Національного банку України.
Громадянам, які бажають взяти участь у програмі іпотечного житлового кредитування, необхідно звертатися в Харківське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Часткова компенсація з бюджету міста надається незалежно від віку людини, яка оформила кредит.
Зазначимо, всього в 2019 році завдяки підтримці міста житло придбали 114 сімей, в тому числі 15 сімей - в рамках пільгового кредитування працівників бюджетних організацій, 30 сімей - за програмою молодіжного кредитування.
Нагадаємо, в Харкові діє Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла, яка складається з декількох напрямків: надання бюджетної підтримки в розмірі 50% на будівництво житла; пільгове кредитування учасників бойових дій в зоні проведення АТО, ООС, внутрішньо переміщених осіб; пільгове кредитування працівників бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, співробітників промислових підприємств міста.
Також молоді люди до 35 років можуть взяти пільговий кредит за допомогою Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування.
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