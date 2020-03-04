04.03.2020 12:26

Решение ФРС США по снижению ставки обвалило рынки облигаций, но временно спасло гривну

Аукцион Минфина никак не повлиял на девальвационные настроения



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Официальный курс на среду, 4 марта, заявлен Нацбанком на уровне 24,9386 грн/$, что на 12 копеек выше курса во вторник.

По мнению банкиров, в среду межбанковские торги будут проходить в диапазоне 24,85-24,95 грн/$.

Курс на межбанке

В среду гривна открыла торги вблизи отметки 25 грн/$ в ожидании внеочередного заседания Верховной Рады, на котором может быть рассмотрен вопрос смены правительства.

"Аукцион по размещению ОВГЗ накануне хотя и принес в бюджет 6,6 млрд грн, в очередной раз подтвердил падение интересна инвесторов к долговым бумагам. По данным НБУ, падение объема ОВГЗ нерезидентов продолжается четыре банковских дня. Нерезиденты покидают Украину, и, вероятно, этот тренд сохранится", – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Напомним, во вторник межбанковский валютный рынок открывался на уровне 24,90-24,94 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали рост до уровня 24,96-24,98 грн/$ при завершении сессии. Справочный курс по состоянию на 12 часов составил 24,9311 грн/$.

"Вчерашний аукцион Минфина, анонсировавший минимальные объемы размещения "коротких" ОВГЗ на 1 млрд грн и на 200 млн евро, никак не повлиял на девальвационные настроения на рынке, подпитываемые продолжающимся нагнетанием ситуации с пандемией и ее увеличивающимися экономическими последствиями", – сообщил нам директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 4 млрд грн и составил 234,9 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 7,2 млрд грн – до 49,6 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 3,2 млрд грн – до 185,4 млрд грн.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:10 на наличном рынке проходили на уровне 24,890/24,988 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, накануне курс американской валюты подрос и в пунктах обмена валют. Во вторник наличный рынок открывался котировками 24,73-24,80, но к середине дня они выросли до 24,81-24,87 грн/$.

Курс на черном рынке