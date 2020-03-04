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04.03.2020  12:26   

Решение ФРС США по снижению ставки обвалило рынки облигаций, но временно спасло гривну

Аукцион Минфина никак не повлиял на девальвационные настроения


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Официальный курс на среду, 4 марта, заявлен Нацбанком на уровне 24,9386 грн/$, что на 12 копеек выше курса во вторник.

По мнению банкиров, в среду межбанковские торги будут проходить в диапазоне 24,85-24,95 грн/$.

Курс на межбанке

В среду гривна открыла торги вблизи отметки 25 грн/$ в ожидании внеочередного заседания Верховной Рады, на котором может быть рассмотрен вопрос смены правительства.

Курс валют на сегодня - доллар вплотную подошел к отметке в 25 грн - фото 2

"Аукцион по размещению ОВГЗ накануне хотя и принес в бюджет 6,6 млрд грн, в очередной раз подтвердил падение интересна инвесторов к долговым бумагам. По данным НБУ, падение объема ОВГЗ нерезидентов продолжается четыре банковских дня. Нерезиденты покидают Украину, и, вероятно, этот тренд сохранится",  рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Напомним, во вторник межбанковский валютный рынок открывался на уровне 24,90-24,94 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали рост до уровня 24,96-24,98 грн/$ при завершении сессии. Справочный курс по состоянию на 12 часов составил 24,9311 грн/$.

"Вчерашний аукцион Минфина, анонсировавший минимальные объемы размещения "коротких" ОВГЗ на 1 млрд грн и на 200 млн евро, никак не повлиял на девальвационные настроения на рынке, подпитываемые продолжающимся нагнетанием ситуации с пандемией и ее увеличивающимися экономическими последствиями", – сообщил нам директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 4 млрд грн и составил 234,9 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 7,2 млрд грн – до 49,6 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 3,2 млрд грн – до 185,4 млрд грн.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:10 на наличном рынке проходили на уровне 24,890/24,988 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют на сегодня - доллар вплотную подошел к отметке в 25 грн - фото 3

Напомним, накануне курс американской валюты подрос и в пунктах обмена валют. Во вторник наличный рынок открывался котировками 24,73-24,80, но к середине дня они выросли до 24,81-24,87 грн/$.

 

Курс на черном рынке

  • USD 24,871/24,960;
  • EUR 27,593/27,741;
  • RUB 0,371/0,375.

Курс валют на сегодня - доллар вплотную подошел к отметке в 25 грн - фото 5

 

 
Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривна
 
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