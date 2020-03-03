03.03.2020 12:21

Доллар в банках подорожал на 25 копеек, евро на 50 копеек

Спекулянты продолжают играть на панике вокруг коронавируса



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Официальный курс на вторник, 3 марта, заявлен Нацбанком на уровне 24,818 грн/$, что на 23 копейки выше курса в понедельник.

По прогнозам банкиров, во вторник торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 24,80-24,90 грн/$.

Курс на межбанке

Сегодня по состоянию на 10:48 котировки проходили на уровне 24,9/24,93 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в понедельник межбанковский рынок открывался на уровне 24,64-24,68 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали рост до дневного максимума 24,86-24,90 грн/$ к завершению сессии. Справочный курс по состоянию на 12 часов составил 24,7721 грн/$.

"Старт нового финансового месяца, усиление внутренней турбулентности на фоне продолжающейся паники на мировых финансовых рынках, падения фондовых индексов и ралли основных мировых валют стали катализатором усиления девальвационных настроений и раскручивания курсовой пружины при активном спекулятивном содействии", – рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 6,1 млрд грн и составил 239 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 3,6 млрд грн – до 56,8 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 2,6 млрд грн – до 182,2 млрд грн.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:20 на наличном рынке проходили на уровне 24,740/24,895 грн/$ (покупка/продажа).





Напомним, накануне доллар укрепил свои позиции доллар и в обменных пунктах. Наличный рынок в понедельник открывался котировками 24,47-24,55 грн/$, но к середине дня они выросли до 24,65-24,73 грн/$.

Курс на черном рынке