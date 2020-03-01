Харьковщина имеет все шансы превратиться в тропический рай - комментарии ученого-агрария

Глобальные изменения климата и перспективы для региона прокомментировал в своем интервью доктор сельскохозяйственных наук Института растениеводства им. В.Я. Юрьева, ведущий научный сотрудник Сергей Авраменко.
Глобальные изменения климата позволяют садоводам юга Украины успешно выращивать редкие для нашей страны теплолюбивые культуры – такие, как хурма, кизил, инжир и гранат. Хорошие перспективы есть и на Харьковщине. Сергей Авраменко уже может похвастаться первым урожаем экзотов.
— Я выращиваю инжир частично в Харькове, частично в области — это мое хобби. У меня более 80 сортов, которые я скупал по всему миру. И не только инжир. Пробую адаптировать к нашим условиям гранат, маракуйю, хурму и другие южные фрукты. Можно получать неплохие урожаи, скажу я вам, — улыбается Сергей Авраменко. — Пока же методом проб и ошибок получил только пробный урожай инжира – исключительно чтобы попробовать, и то не всех сортов. Большую часть буду сажать только этой весной.
У этого феерического дня есть множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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