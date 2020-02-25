25.02.2020 08:58

В терцентр Харькова набирают персонал

Вакансии представит Территориальный центр предоставления социальных услуг Основянского района.



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25 февраля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на вакансии:

– социальный работник;

– заведующий отделением.



Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).



Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.