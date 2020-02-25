В терцентр Харькова набирают персонал

Вакансии представит Территориальный центр предоставления социальных услуг Основянского района.
25 февраля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на вакансии:
– социальный работник;
– заведующий отделением.
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 404).
Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
Утром немного продержится ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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