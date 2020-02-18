Главная Новости Экономика и промышленность Каждый пятый работает неофициально: холодногорские пиццерии и кафе первыми ощутили вторую волну «проверок Гончарука» (ВИДЕО)
18.02.2020  11:51   

Каждый пятый работает неофициально: холодногорские пиццерии и кафе первыми ощутили вторую волну «проверок Гончарука» (ВИДЕО)

Согласно поручению Премьер-министра Украины, с первого февраля стартовали проверки предпринимателей на наличие нелегальных работников.


// facebook

На сегодняшний день практически каждый пятый украинец в стране работает неофициально, сообщил  премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram. При этом чаще всего "теневая" занятость распространена в таких областях:

  • сельское хозяйство;
  • оптовая и розничная торговля;
  • строительство;
  • транспорт;
  • курьерская деятельность.

Глава правительства также рассказал, какие меры Кабмин принял в борьбе с неофициальным трудоустройством. Первый этап был информационный, когда 600 инспекторов труда по всей стране доступно рассказали 180 тыс. работодателей о вреде "теневой" занятости. При этом к более 56 тыс. таких визитов присоединялись представители Пенсионного фонда, налоговики и органы местного трудоустройства. 

После того, как работодателям провели четкую разъяснительную работу, только за две недели налоговики получили более 107 тыс. сообщений о подписании трудовых договоров с 202 тыс. работников.

Второй этап – инспекционная кампания, которая началась 10 февраля и продолжится до 21 февраля: инспекторы проверяют работодателей, у которых потенциально незадекларированных четыре и более лиц. По словам Гончарука, правительство планирует, что количество новых легальных рабочих мест в этом году увеличится на 200 тыс., а за пять лет – на 1 млн.

На харьковских рынках проверяют предпринимателей на наличие нелегальных работников.

На рынок, который расположен на Холодной горе, с инспекцией пришли сотрудники Гоструда, налоговой и Держспоживслужбы. Они проверяют у сотрудников наличие трудового договора, медицинской книги и есть ли на торговой точке уголок потребителя.

«На точке работает 14 человек? -Да.- Официально оформленных? -Да. Конечно. Хорошо, мы будем проверять. -Проверьте. Все документы, все есть. У нас зарплата на карточку идет. Все официально » - комментируют на видео проверяющим рабочую обстановку сотрудники небольшой пиццерии.

Инспекторы проверили две торговые точки, где готовят и продают еду, и обнаружили некоторые нарушения.

Ольга Осадчая, главный специалист отдела контроля в сфере торговли, работ и услуг ГУ Держпродспоживслужбы в Харьковской области:

«Это отсутствие таблички, где режим работы и субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность. Также есть проблемы с уголком потребителя, где должна быть размещена информация на видном и доступном месте».

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  проверка, гончрук, харьков
 
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