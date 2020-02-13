13.02.2020 18:35

Акции от Суши Папы: все о системе лояльности популярной службы доставки

Суши Папа каждую неделю радует своих клиентов и подписчиков социальных сетей отличными акциями.



// sushipapa.com.u

Служба доставки суши в наше время – далеко не редкость. Существует множество компаний, которые предлагают большой ассортимент блюд и высокое качество продукции, но далеко не все они могут похвастаться хорошей системой лояльности для клиентов. Служба доставки Суши Папа, в свою очередь, предлагает клиентам не только удобную бонусную систему, но и регулярные и очень выгодные акции. Расскажем о них подробнее.

Суши Папа – это служба доставки роллов и суши в Харькове, которая существует с 2017 года. Их меню на данный момент ограничено только лишь блюдами японской кухни: нигири суши, гунканы, сашими, роллы и сеты – это все вы можете заказать на сайте sushipapa.com.ua. Но вполне возможно, что уже совсем скоро Суши Папа порадует нас новинками в своем меню.

Бонусная система от Суши Папы

Для начала расскажем вам о том, как действует система накопления бонусов на сайте Суши Папа. Вы скажете, что такой системой сейчас уже никого не удивить, но, поверьте, вы мало где найдете такую лояльную систему бонусов, как у Суши Папы. Сразу оговоримся, что бонусы можно собирать только после регистрации в системе и только лишь при оформлении заказа на сайте sushipapa.com.ua. Дальше все очень просто: оформляете заказ на сайте Суши Папа и получаете 10% от потраченной суммы на свой счет в личном кабинете. Накопив необходимое количество бонусов, вы можете даже оплатить весь заказ с их помощью.

Также вы можете списывать бонусы частями. Это удобно, если, например, вы заказали суши сет на 429 грн., но не хотите возиться со сдачей или у вас нет мелких денег. В таком случае вы можете списать со своего счета 29 бонусных баллов, а курьеру оплатить оставшиеся 400 грн.

Суши Папа проводит регулярные акции

Все именно так. Кроме бонусной системы Суши Папа каждую неделю радует своих клиентов и подписчиков социальных сетей отличными акциями.

Например, по вторникам и четвергам при оформлении заказа на сайте Суши Папа вы можете воспользоваться промокодом, который публикуется в Facebook и Instagram службы доставки. Каждый день промокод меняется, это может быть скидка на 15 грн., а может быть и на 45 грн. Неизменным остается одно – воспользоваться акцией можно только на сайте. Но помните, вы не сможете одновременно списать бонусы и воспользоваться промокодом, придется выбирать что-то одно.

Еще одна акция от Суши Папы проходит каждую среду. Оформив заказ в этот день, вы получите в подарок еще один ролл – яркий и сочный ролл калифорния с лососем гриль. Для акции СреДа вам не нужно специально регистрироваться в системе. Суши Папа дарит ролл к каждому заказу, независимо от того, оформлен он на сайте или по телефону. Согласитесь, всегда приятно получить такой вкусный подарок, еще и в самый разгар рабочей недели.

Суши Папа знает, как обрадовать и приятно удивить своих клиентов. И дело не только в акциях или скидках. Служба доставки Суши Папа привлекает к себе в первую очередь свежей и очень вкусной японской кухней, высокими стандартами качества и теплым отношением к каждому клиенту. Поэтому если вы еще не успели познакомиться с этой службой доставки, то рекомендуем вам это как можно скорее исправить. И не забудьте про регистрацию на сайте!