Тисячам харків’ян надали соціальні пільги та матеріальну допомогу

Одноразову адресну матеріальну допомогу в 2019 році отримали 10 тис. 343 жителі Харкова.
Загальна сума виплаченої грошової допомоги склала 54,1 млн грн, повідомила директор Департаменту праці та соціальної політики Лариса Болгова.
Також директор департаменту повідомила, що в минулому році за рахунок коштів міського бюджету пільги на оплату послуг ЖКГ, зв'язку та транспорту були надані 324,5 тис. харків'ян, громадянам 46 пільгових категорій.
Крім того, на сьогоднішній день 19% домоволодінь Харкова отримують субсидію.
«Не дивлячись на масштабну роз'яснювальну роботу, питання, пов'язані з наданням субсидій, продовжують виникати у жителів. Вони, в основному, пов'язані із заборгованістю з плати за послуги ЖКГ або ж вчиненням громадянами дорогих покупок на суму понад 50 тис. грн - в цьому випадку людина вже не може оформити субсидію. Всі ці питання ми вирішуємо на місцях. Також з приводу субсидій можна звернутися у комісії, які працюють в управліннях соцзахисту при райадміністраціях міста», - зазначила директор департаменту.
Нагадаємо, сьогодні субсидія і пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються в монетизованій формі - грошові кошти надходять споживачам або на картку «Ощадбанку», або будь-якого іншого банку, або ж їх можна отримати готівкою разом з пенсією у відділеннях «Укрпошти».
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