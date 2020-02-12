12.02.2020 17:05

Тисячам харків’ян надали соціальні пільги та матеріальну допомогу

Одноразову адресну матеріальну допомогу в 2019 році отримали 10 тис. 343 жителі Харкова.



// city.kharkov.ua

Загальна сума виплаченої грошової допомоги склала 54,1 млн грн, повідомила директор Департаменту праці та соціальної політики Лариса Болгова.

Також директор департаменту повідомила, що в минулому році за рахунок коштів міського бюджету пільги на оплату послуг ЖКГ, зв'язку та транспорту були надані 324,5 тис. харків'ян, громадянам 46 пільгових категорій.



Крім того, на сьогоднішній день 19% домоволодінь Харкова отримують субсидію.



«Не дивлячись на масштабну роз'яснювальну роботу, питання, пов'язані з наданням субсидій, продовжують виникати у жителів. Вони, в основному, пов'язані із заборгованістю з плати за послуги ЖКГ або ж вчиненням громадянами дорогих покупок на суму понад 50 тис. грн - в цьому випадку людина вже не може оформити субсидію. Всі ці питання ми вирішуємо на місцях. Також з приводу субсидій можна звернутися у комісії, які працюють в управліннях соцзахисту при райадміністраціях міста», - зазначила директор департаменту.



Нагадаємо, сьогодні субсидія і пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються в монетизованій формі - грошові кошти надходять споживачам або на картку «Ощадбанку», або будь-якого іншого банку, або ж їх можна отримати готівкою разом з пенсією у відділеннях «Укрпошти».