05.02.2020 09:13

Малые и средние предприятия Харьковской области вскоре могут увеличить экспорт продукции в Турцию

Активизация сотрудничества украинских и турецких предприятий обсуждалась на бизнес-форуме, который прошел в Торгово-промышленной палате Украины при участии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.



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«Турция – рынок в фокусе для украинского экспорта, наш стратегический партнер в экономике. Торгово-промышленная палата пытается шире привлечь к внешнеэкономической деятельности малые и средние предприятия. Мы приглашаем турецкий бизнес принять участие в этом процессе, поскольку Турция имеет значительный опыт развития малого и среднего бизнеса и успешного выхода на рынки ЕС», – сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.



Он отметил, что наиболее перспективными для развития сотрудничества украинского малого и среднего бизнеса с Турцией является агропромышленный комплекс, ИТ, машиностроение, туризм и логистика.



«Цель двух наших стран – увеличить объем двустороннего товарооборота до $10 млрд. в ближайшие годы. Мы не только соседи в Черноморском регионе, а и стратегические партнеры», – сказал Рушен Четин, председатель Турецко-украинского делового совета.



Переговоры с турецкими бизнесменами также провели представители власти Харьковской области и региональной ТПП.