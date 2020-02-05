Малые и средние предприятия Харьковской области вскоре могут увеличить экспорт продукции в Турцию

Активизация сотрудничества украинских и турецких предприятий обсуждалась на бизнес-форуме, который прошел в Торгово-промышленной палате Украины при участии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Турция – рынок в фокусе для украинского экспорта, наш стратегический партнер в экономике. Торгово-промышленная палата пытается шире привлечь к внешнеэкономической деятельности малые и средние предприятия. Мы приглашаем турецкий бизнес принять участие в этом процессе, поскольку Турция имеет значительный опыт развития малого и среднего бизнеса и успешного выхода на рынки ЕС», – сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
Он отметил, что наиболее перспективными для развития сотрудничества украинского малого и среднего бизнеса с Турцией является агропромышленный комплекс, ИТ, машиностроение, туризм и логистика.
«Цель двух наших стран – увеличить объем двустороннего товарооборота до $10 млрд. в ближайшие годы. Мы не только соседи в Черноморском регионе, а и стратегические партнеры», – сказал Рушен Четин, председатель Турецко-украинского делового совета.
Переговоры с турецкими бизнесменами также провели представители власти Харьковской области и региональной ТПП.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
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