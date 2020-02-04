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04.02.2020  14:31   

Снижение учетной ставки. Что будет с курсом гривны?

В Национальном банке снизили учетную ставку. Она влияет на кредиты, депозиты и даже на курс доллара. Так чего ждать украинцам?


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Учетная ставка Нацбанка теперь составляет 11%. Последний раз она была такой до 2014 года, еще в марте прошлого года составляла 18%.

Теперь, убеждают экономисты, кредиты для населения должны немного подешеветь. Если говорить о бизнесе, то учетная ставка повлияет на короткие займы на несколько недель.
 
«Снижение учетной ставки - это одно из обещаний нового правительства, является естественным шагом по оживлению экономики. С одной стороны, национальная валюта станет доступнее, оживится кредитование малого и среднего бизнеса. С другой стороны, может увеличится инфляция, но укрепление гривны, которое мы наблюдали в последние месяцы нивелирует этот процесс. Возможен рост курса гривни будет выгодным экспортерам, которые частично недополучили валютную выручку вследствие укрепления национальной валюты», – рассказал экономист Роман Коваленко.
 
Эксперты предполагают, что курс доллара из-за влияния учетной ставки на облигации поднимется - до 25 гривен 50 копеек. Однако паниковать не стоит, ведь такая девальвация прогнозируема. Повышение курса, в свою очередь, приведет к росту потребительских цен - сыграет импортная составляющая в товарах.

В Нацбанке считают, что рост курса - хороший сигнал. Если бы он составлял 27 гривен за доллар, тогда бы экономика росла быстрее, и бюджет получал бы больше доходов. Что касается влияния учетной ставки по депозитам, то здесь ситуация тоже особо не изменится.
 
«Ставки по депозитам в ближайшие время не изменятся, так как должен запуститься процесс кредитования малого и среднего бизнеса, ускориться темпы роста экономики и тогда банки будут привлекать деньги у населения, повышая ставки по депозитам», – рассказал экономист Роман Коваленко.

Тэги:  учетная ставка, курсы валют, кредиты
 
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