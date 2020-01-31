31.01.2020 12:21

Налоговая и инспекторы гоструда провели рейд по Барабашово (ФОТО

Специалистами Главного управления Гоструда в Харьковской области совместно с представителями ГУ Государственной налоговой службы и ГУ Пенсионного фонда Украины продолжается проведение информационной кампании о преимуществах легального трудоустройства.



://kh.dsp.gov.ua/

На территории второго по величине Торгового центра Восточной Европы «Барабашово», участниками мероприятия было проведено информирование продавцов о последствиях получения доходов в «конвертах», были розданы информационные буклеты и даны консультации по заключению трудового договора. Также было разъяснено преимущества задекларированной труда, в частности: пенсионное обеспечение, социальная защищенность, право на субсидию, возможность воспользоваться налоговой скидкой в ​​случаях, предусмотренных законом.

После непосредственного общения с работниками о преимуществах легального трудоустройства, в администрации Торгового центра состоялась встреча с работодателями, на которой обсуждался цель цiльвои информационной кампании по детинiзацiи занятости, направленной на реализацию исполнение Поручения Премьер - министра Украины Алексея Гончарука от 22.01.2020 №2313 / 0 / 1-20 «О принятии мер по детенизации занятости в сфере торговли товарами и услугами». Работодателям была отмечена необходимость официального оформления наемных работников, а также было напомнили, что в случае выявления неоформленных наемных работников во время инспекционных посещений инспекторами ГУ Гоструда в Харьковской области, законодательством предусмотрена ответственность согласно ст.265 КЗоТ в виде штрафных санкций.