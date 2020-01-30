Харьковские экологи обвиняют предприятие в краже воды

На Харьковщине агрофирма нанесла государству ущерб более чем на 166 000 гривен - считают чиновники.
Более 166 000 гривен - такой ущерб причинило государству КФХ «Монолит» Боровского района Харьковской области самовольным водопользованием при отсутствии на то разрешительных документов.
Плановую проверку предприятия, которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, было проведено инспекцией в 2019 году. В ходе проверки было установлено, что агрофирма осуществила самовольное водопользование, не имея на то соответствующих разрешений. По 2016-2019 годы для хозяйственных нужд забрали 38 268 м³ воды.
Так, претензии с расчетом ущерба на общую сумму более 166 тыс. грн. Инспекция предъявила КФХ «Монолит», но требования претензий не были добровольно исполнении. В данном случае и с учетом нарушений выявленных инспекцией при осуществлении проверки предприятия усматриваются признаки уголовного преступления!
В связи с чем Инспекцией подано соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Однако, старшим следователем СО Боровского ОП Изюмского ОП ГУНП в Х.О. вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления.
В то же время, руководством Инспекции это решение было обжаловано в суде. Инспекция получила постановление от Боровского районного суда Х.О., которым жалоба Инспекции удовлетворена и восстановлено проведения досудебного расследования.
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