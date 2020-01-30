30.01.2020 12:34

Четверг: ждать ли валютные ралли и почем будет доллар

30 января продолжит тенденции уже последних 10 дней — курс продолжит лихорадить с общим настроем рынка на рост котировок.



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Спекулятивные атаки на гривну только усилятся. Причин такого развития событий несколько и часть из них чисто экономическая, а часть лежит сугубо в формате нашего украинского менталитета как на уровне простых граждан, так и бизнеса.

Экономические причины:

1) Гривна, вышедшая на рынок как за счет погашения вчера ОВГЗ на 5,5 млрд гривен (хотя часть из этой суммы и перевложена в новые облигации), так и за счет заходов возмещений НДС экспортерам. Правда часть из них говорит о том, что в этом месяце государство проводит эти перечисления «со скрипом», но деньги им все же постепенно поступают. Это сокращает желание у экспортеров продавать валюту на межбанке, а у нерезидентов уменьшило необходимость в продаже валюты под расчеты по аукциону от 28 января. Гривневый навес давит на курс;

2) Рост активности клиентов в связи с окончанием месяца. Компании закрывают свои операции на отчетную дату, в том числе и по внешнеэкономическим сделкам. Это увеличило спрос на валюту со стороны как мелких, так и крупных клиентов;

3) Часть нерезидентов, получивших гривну от погашения предыдущих облигаций не стала перевкладывать ее в новые ОВГЗ, а покупает доллар и евро и фиксирует свою прибыль в валюте;

4) Проседание цен и спроса на металлы (в том числе и из-за новой «китайской напасти») — снижает поступления валютной выручки металлургов, что отражается на общем объеме предложения на торгах;

5) НБУ перестал играть в пользу укрепления гривны и просто продает валюту на торгах в небольших суммах по максимально высокому курсу в середине дня, когда котировки уже в очередной раз выросли. Вместо того, чтобы сразу с утра выходить на межбанк и за счет своих интервенций сразу гасить любые попытки спекулятивной раскачки курса.

Кроме экономики, начинает работать и психология:

1) Рост котировок последних дней начинает будоражить бизнес и население. Наша ментальность и валютные ралли всех лет независимой Украины приучили граждан и коммерсантов к увеличению покупки валюты в период ее роста на опасениях дальнейших скачков курса.

В ЕС же и в большинстве западных развитых стран психология другая — «идет рост курса, значит покупаем меньше, так как наша денежная единица стабильна и особых « потерь и проблем » для нас эти мимолетные колебания не принесут". У нас же паника нарастает всегда по мере роста курса и люди психологически настроены на то, что курс всегда или почти всегда только растет. Это очень важный момент для оценки поведения наличного рынка;

2) Рост спекуляций на валютном рынке - как на наличном , так и на межбанке. Раскачка курса спекулянтами психологически подталкивают бизнес и граждан оперативно закрывать свои внешнеэкономические операции и покупать валюту. Это добавляет эмоционального накала на валютном рынке в период увеличения курсовых колебаний.

В итоге — все эти причины давят на курс и приводят к проседанию позиций гривны.

Сегодня НБУ объявит свое решение по учетной ставке и по нашим прогнозам снизит ее еще на 1 -1,5% годовых. Это опосредованно повлияет на уровень ставок по вкладам в гривне, депозитам юрлиц и доходности ОВГЗ. Их снижение приведет к уменьшению интереса у нерезидентов в покупке новых выпусков облигаций и уменьшит приток валюты от иностранцев на межбанке под эти операции. Идет борьба между Минфином Украины и инвесторами в части приемлемой ставки доходности по этому инструменту.

«Минфин» прогнозирует на 30 января объем операций на межбанке до $ 170-220 млн при совершении до 480-550 сделок и широкий коридор по доллару в пределах 24,80-25,20 гривен. Атаки на гривну продолжатся.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,70-24,92 и продажа 25,00-25,25 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,80-24,90 гривен и продажа 24,95-25,10 гривен.