29.01.2020 19:15

Молокозоводом на Харьковщине, который производил маргарин под видом масла, заинтересовался Антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет рассматривает дело, фигурантом которого является Богодуховский молокозавод.



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В ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, территориальным отделением установлено, что в действиях ООО «БОГОДУХОВСКИЙ МОЛЗАВОД» содержащиеся признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Нарушения заключаются в распространении на упаковке продукта под названием «масло сливочное «Крестьянское» 73% » ТМ« БОГОДУХИВСКИЙ МОЛЗАВОД » ложных сведений о виде продукта «масло», в то время как в этом продукте имелись немолочные жиры.

Нарушения предусмотренны статьей 15 1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде распространения информации, вводящей в заблуждение, путем уведомления субъектом хозяйствования непосредственно неопределенному кругу лиц ложных сведений, которые могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения товаров этого предприятия.

Сейчас территориальное отделение рассматривает дело о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.