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29.01.2020  18:20   

Госпотребслужба забила тревогу из-за обилия фальсификатов сливочного масла

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет внеплановые проверки потенциальных производителей-нарушителей сливочного масла и в том числе на Харьковщине.


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По сообщению ведомства, в соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля, проверки пройдут в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Основанием для проведения указанных проверок является переданные в Госпродпотребслужбу результаты лабораторных исследований образцов сладкосливочного масла, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло".

В рамках указанного проекта нарушения технологии изготовления масла были установлены у таких производителей:

  • ООО "Николаевмолпром";
  • ООО "Фирма Апрель";
  • ООО "Титан";
  • ООО "Таврия-В";
  • ЗАО "Ивано-Франковский миськмолокозавод";
  • ТМ "Наш Продукт";
  • ГП "Староконстантиновский молочный завод";
  • ООО "Богодуховский молокозавод";
  • ООО "Интер-мол".

В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения.

Источник:   ubr
 Тэги:  масло, фальсификат, харьков, госпотребслужба
 
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