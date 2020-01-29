Госпотребслужба забила тревогу из-за обилия фальсификатов сливочного масла

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет внеплановые проверки потенциальных производителей-нарушителей сливочного масла и в том числе на Харьковщине.
По сообщению ведомства, в соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля, проверки пройдут в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Основанием для проведения указанных проверок является переданные в Госпродпотребслужбу результаты лабораторных исследований образцов сладкосливочного масла, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло".
В рамках указанного проекта нарушения технологии изготовления масла были установлены у таких производителей:
В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения.
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