29.01.2020 18:20

Госпотребслужба забила тревогу из-за обилия фальсификатов сливочного масла

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет внеплановые проверки потенциальных производителей-нарушителей сливочного масла и в том числе на Харьковщине.



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По сообщению ведомства, в соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля, проверки пройдут в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Основанием для проведения указанных проверок является переданные в Госпродпотребслужбу результаты лабораторных исследований образцов сладкосливочного масла, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло".

В рамках указанного проекта нарушения технологии изготовления масла были установлены у таких производителей:

ООО "Николаевмолпром";

ООО "Фирма Апрель";

ООО "Титан";

ООО "Таврия-В";

ЗАО "Ивано-Франковский миськмолокозавод";

ТМ "Наш Продукт";

ГП "Староконстантиновский молочный завод";

ООО "Богодуховский молокозавод";

ООО "Интер-мол".

В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения.