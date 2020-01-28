Валюта во вторник: рост котировок последних дней «испугал» покупателей и воодушевил продавцов и спекулянтов

Вторник снова не даст расслабиться ни клиентам, ни банкам, ни самому НБУ.
Импортеры перед концом месяца стремятся оперативно закрыть свои валютные обязательства и вынуждены не особо торговаться по курсу.
А продавцы (в основном экспортеры) пока не спешат с продажей поступающей валютной выручки, так как имеют гривну от возмещений НДС.
Если к этому добавить откровенную игру «на повышение» со стороны спекулянтов и умышленное подыгрывание им в этом нерезидентами ( сегодня аукцион по размещению ОВГЗ и чем дороже они продадут валюту — тем для них лучше) — мы получаем окончательный пазл того, что сейчас происходит на межбанке.
При этом Нацбанк умышленно подтолкнул курс вверх, выкупив в прошлую пятницу купил $50 млн в самом начале сессии, чем развернул тренд по курсу с потенциального снижения котировок доллара — на его активный рост.
НБУ не дает доллару просеть даже в моменты ситуативного превышения предложения над спросом, выкупая валюту в резервы.Клиенты и банка воспринимают это только как сигнал о том, что в настоящий момент регулятор не готов к дальнейшему укреплению нацвалюты.
На наличном рынке также идет подтягивание ценников к уровням межбанка, но ажиотажа по скупке валюты нет и владельцы обменок не могут себе позволить играть «на повышение». Они пока только корректирую свои ценники в зависимости от происходящего на торгах.
Ситуация с вирусом из Китая пока не особо влияет напрямую на поведение украинского валютного рынка, а больше является дополнительным психологическим фактором, влияющим на участников торгов. Сложнее станет, если из-за спада деловой активности на мировых рынках — начнет сокращаться валютная выручка украинских экспортеров.
В пользу гривны сегодня играет проведение аукциона по размещению ОВГЗ, но пока нерезиденты выжидают, чтобы продаться по более выгодному курсу. Хотя некоторые были замечены уже вчера на рынке, но пока с не очень большими объемами.
«Минфин» прогнозирует на 28 января объем операций на межбанке до $ 220 млн при совершении до 640 сделок и с по прежнему широким коридором по доллару в пределах 24,55-24,85 гривен. Возможно повторение вчерашнего сценария с «засветкой» на рынке Нацбанка с готовностью продать валюту на пике котировок, чтобы психологически сбить спекулятивный ажиотаж на торгах.
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,30-24,55 и продажа 24,60-24,80 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 24,40-24,50 гривен и продажа 24,54-24,68 гривен.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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