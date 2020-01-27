27.01.2020 12:21

Валюта в понедельник: чего ждать по курсу, если НБУ больше не играет на укрепление гривны

бездействие регулятора активизировало спекулянтов.



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Официальный курс на понедельник, 27 января, установлен Нацбанком на уровне 24,3301 грн/$ з, что на 19 копеек ниже пятничного курса. По ожиданиям банкиров, в начале недели торги на межбанке будут проходить в диапазоне 24,35-24,45 грн/$.

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно напряженно. Основная причина даже больше психологическая — рост котировок последних дней прошлой недели порядком «испугал» клиентов и они все сговорчивее по курсу, чем пользуются как продавцы, так и спекулянты. Но к просто росту котировок за счет спекулятивной раскачки межбанка добавляется несколько объективных экономических «возбудителей спокойствия». Вот основные:

1) Поведение Нацбанка. Пятничный неожиданно быстрый утренний выкуп доллара регулятором (купил $50 млн в начале сессии) -практически развернул рынок опять в сторону взлета курса и показал, что НБУ «не хотел» укрепления гривны (иначе бы он дождался просадки котировок и только тогда вышел с покупкой). Участники торгов восприняли этот шаг регулятора как откровенный намек на то, что НБУ перестал играть на укрепление нацвалюты;

2) Рост спроса на валюту со стороны крупных покупателей перед концом месяца на фоне поступлений возмещений НДС экспортерам.Это не только позволяет последним придерживать валюту, пока не закончится получаемая от государства гривна, но и играть им «на повышение» за счет роста спроса на валюту. И помогают им активно в этом спекулянты;

3) Наличный рынок. Ценники обменок остаются заложниками происходящего на межбанке и пока особой своей игры против гривны — обменники не ведут. Они лишь подтягивают свои котировки под уровни межбанка. Но разница между наличным курсом и безналичным начинает периодически провоцировать спекулянтов на перелив валюты с одного сегмента валютного рынка на другой и это грозит возможными новыми атаками на гривну в ближайшее время;

В пользу гривны играет завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ ( в том числе 7-ми летних, новых для нашего рынка). Чиновники надеются на большой интерес к ним со стороны нерезидентов, что добавит от них предложения валюты на межбанке. Иностранцам понадобится гривна, чтобы рассчитаться за эти облигации и они выйдут на торги с продажей валюты.

В конечном итоге — как и в прошлую пятницу — «курс» на межбанке сегодня сформируют — Нацбанк (с его ценниками при потенциальном выходе на торги с интервенциями) и курсовые ситуативные задачи и поведение крупных местных клиентов перед скорым окончанием месяца. Компаниям нужно закрывать свои операции перед отчетной датой и это все существеннее будет влиять на настроения рынка.

«Минфин» прогнозирует на 27 января объем операций на межбанке до $ 210-220 млн при совершении до 520-640 сделок с широким коридором по доллару в пределах 24,35-24,60 гривен и полной зависимостью котировок в течение дня от действий местных крупных игроков и Нацбанка.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,15-24,36 и продажа 24,40-24,60 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,20-24,30 гривен и продажа 24,35-24,40 гривен.