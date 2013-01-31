31.01.2013 12:24

Потребительские кредиты: перспективы и факторы риска (Эксперт)

Потребительское кредитование – один из немногих видов банковского бизнеса, прошедших испытание кризисом 2008-2009 годов.



// Городской Дозор

Украинцы боятся брать кредиты

Как сообщил в интервью Forbes.ua Генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов, Platinum Bank вовремя понял перспективность этого направления, и, своевременно создав сеть точек продаж, стал одним из крупнейших потребительских кредиторов.

– Потребительское кредитование называют драйвером роста банковского рынка. Вы согласны с этим?

– Это миф, который нужно развеять. За последний год рынок беззалоговых кредитов почти не вырос. А в первом и втором квартале 2012-го даже сократился на 14%. Ситуация в стране непростая, из-за негативных ожиданий люди не готовы брать кредиты. В ноябре-декабре обычно наблюдается ярко выраженный всплеск кредитования. Но в прошлом году «рождественского сезона» фактически не было ни у нас, ни, насколько я знаю, у конкурентов. И нет оснований ждать взрывного роста в 2013 году.

В 2011 году банки еще входили в эту нишу, в 2012-м – несколько игроков ее покинуло. Лично я этому рад. Чем больше на рынке игроков, которые плохо понимают продукт, тем хуже. Начинается нерациональная конкуренция.

Потребительское кредитование требует инвестиций в миллионы долларов. Некоторые банки это понимают, и предпочитают заходить в эту нишу как агенты специализированных банков, продавать их продукты у себя в отделениях. Они зарабатывают на комиссиях, не неся никаких рисков. Это оптимальное решение.

– Кто сегодня является лидером этого рынка?

– Бесспорный лидер – ПриватБанк с портфелем около 15 млрд гривен. Второй – Дельта Банк (около 5 млрд гривен). Потом идут Райффайзен Банк Аваль, Platinum Bank, Альфа-Банк и ВТБ. У этих игроков примерно равные портфели – по 2,5-3 млрд гривен. В отличие от рынка депозитов, беззалоговое кредитование – консолидированный рынок. 20 игроков держат более 80%.

– Как будет развиваться банковская розница в ближайшие год-два?

– Рынок и клиенты эволюционируют по классической схеме. Первый этап – рассрочку – мы прошли в 2005-2007 годах. Тогда народ, который раньше был далек от банков, впервые столкнулся с их продуктами. Сейчас популярны кредиты наличными. Это второй этап. Следующий этап – карточное кредитование. Уровень проникновения кредитных карт пока очень низок. Карта с кредитным лимитом есть в бумажнике только каждого десятого украинца. Но население готово к такому продукту, и спрос на него есть.

Если сравнивать статистику выданных розничных кредитов на душу населения, то в России этот показатель больше, чем в Украине, раза в четыре, а в Польше – раз в десять. И эта разница не объясняется разницей в уровне доходов. Так что рознице есть куда расти. Как по кредитам, так и по депозитам. Объем денег «под матрасами» не укладывается в голове.

Факторы риска

– Какие тенденции будут определять развитие банков в ближайшие несколько лет?

– Я вижу две основные проблемы. Первая – макроэкономическая ситуация. В третьем квартале был экономический спад. За четвертый цифр пока нет, но не думаю, что они будут лучше. А «минус» два квартала подряд – это уже рецессия. В такой ситуации возникает эффект «падающего ножа», за который никто не хочет хвататься. Банки не хотят кредитовать, поскольку трудно спрогнозировать риски. Корпоративное кредитование практически заморожено. А тот портфель, который есть на балансах, продолжает ухудшаться.

Вторая проблема – это дороговизна ресурсов. Депозиты сегодня дорогие из-за девальвационных ожиданий, которые административными мерами не убрать. Люди не готовы класть деньги под 5%, если ожидают, что гривна обесценится на 8-15%. Поэтому мы имеем высокие ставки, которые никак не получится сбить. Если депозиты стоят 25%, то кредиты – 25-30%. Бизнес не готов брать такие кредиты. Я десять лет работал на международном рынке private equity. Это считается одним из самых рисковых классов активов. В мире private equity фонды ожидают возврата на свои инвестиции в размере 25-35%. То есть единственно доступные для украинского бизнеса деньги по западным стандартам доходности приравниваются к самым рисковым венчурным инвестициям.

– А проблема плохих активов? В ближайшем будущем она разрешима?

– В прошлом году на конференции я видел презентацию одного из моих коллег. Он сравнивал уровень плохих активов в 40 развивающихся странах. Украина в плохом смысле была лидером. Ни у кого в Африке, Азии, Латинской Америке нет таких показателей. Почти половина активов – проблемные, особенно в корпоративном секторе. Это системная проблема, у которой есть большая юридическая составляющая. Все прекрасно понимают, что в Украине воевать с заемщиком очень трудно, особенно если у него есть деньги на такую войну.

– Как банки переживут ожидаемую девальвацию?

– Качество кредитных портфелей ухудшится. Но если банки пережили 40%-ное изменение курса, то 10% они точно переживут. Валютное кредитование населения в Украине уже запрещено. В корпоративном сегменте разрешено только для тех, у кого есть валютная выручка. Долларовые портфели не настолько велики, чтобы говорить о катастрофе. Другое дело, что курс должен быть плавающим и отражать реальное состояние платежного баланса страны. В экспортоориентированной открытой экономике это один из немногих инструментов ее регулирования. В Украине 90% граждан, включая банкиров, почему-то считают фиксированный курс признаком экономической стабильности.