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31.01.2013  12:24   

Потребительские кредиты: перспективы и факторы риска (Эксперт)

Потребительское кредитование – один из немногих видов банковского бизнеса, прошедших испытание кризисом 2008-2009 годов.


// Городской Дозор
Украинцы боятся брать кредиты

Как сообщил в интервью Forbes.ua Генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов, Platinum Bank вовремя понял перспективность этого направления, и, своевременно создав сеть точек продаж, стал одним из крупнейших потребительских кредиторов.

Потребительское кредитование называют драйвером роста банковского рынка. Вы согласны с этим?

– Это миф, который нужно развеять. За последний год рынок беззалоговых кредитов почти не вырос. А в первом и втором квартале 2012-го даже сократился на 14%. Ситуация в стране непростая, из-за негативных ожиданий люди не готовы брать кредиты. В ноябре-декабре обычно наблюдается ярко выраженный всплеск кредитования. Но в прошлом году «рождественского сезона» фактически не было ни у нас, ни, насколько я знаю, у конкурентов. И нет оснований ждать взрывного роста в 2013 году.

В 2011 году банки еще входили в эту нишу, в 2012-м – несколько игроков ее покинуло. Лично я этому рад. Чем больше на рынке игроков, которые плохо понимают продукт, тем хуже. Начинается нерациональная конкуренция.

Потребительское кредитование требует инвестиций в миллионы долларов. Некоторые банки это понимают, и предпочитают заходить в эту нишу как агенты специализированных банков, продавать их продукты у себя в отделениях. Они зарабатывают на комиссиях, не неся никаких рисков. Это оптимальное решение.

Кто сегодня является лидером этого рынка?

– Бесспорный лидер – ПриватБанк с портфелем около 15 млрд гривен. Второй – Дельта Банк (около 5 млрд гривен). Потом идут Райффайзен Банк Аваль, Platinum Bank, Альфа-Банк и ВТБ. У этих игроков примерно равные портфели – по 2,5-3 млрд гривен. В отличие от рынка депозитов, беззалоговое кредитование – консолидированный рынок. 20 игроков держат более 80%.

Как будет развиваться банковская розница в ближайшие год-два?

– Рынок и клиенты эволюционируют по классической схеме. Первый этап – рассрочку – мы прошли в 2005-2007 годах. Тогда народ, который раньше был далек от банков, впервые столкнулся с их продуктами. Сейчас популярны кредиты наличными. Это второй этап. Следующий этап – карточное кредитование. Уровень проникновения кредитных карт пока очень низок. Карта с кредитным лимитом есть в бумажнике только каждого десятого украинца. Но население готово к такому продукту, и спрос на него есть.

Если сравнивать статистику выданных розничных кредитов на душу населения, то в России этот показатель больше, чем в Украине, раза в четыре, а в Польше – раз в десять. И эта разница не объясняется разницей в уровне доходов. Так что рознице есть куда расти. Как по кредитам, так и по депозитам. Объем денег «под матрасами» не укладывается в голове.

Факторы риска

Какие тенденции будут определять развитие банков в ближайшие несколько лет?

– Я вижу две основные проблемы. Первая – макроэкономическая ситуация. В третьем квартале был экономический спад. За четвертый цифр пока нет, но не думаю, что они будут лучше. А «минус» два квартала подряд – это уже рецессия. В такой ситуации возникает эффект «падающего ножа», за который никто не хочет хвататься. Банки не хотят кредитовать, поскольку трудно спрогнозировать риски. Корпоративное кредитование практически заморожено. А тот портфель, который есть на балансах, продолжает ухудшаться.

Вторая проблема – это дороговизна ресурсов. Депозиты сегодня дорогие из-за девальвационных ожиданий, которые административными мерами не убрать. Люди не готовы класть деньги под 5%, если ожидают, что гривна обесценится на 8-15%. Поэтому мы имеем высокие ставки, которые никак не получится сбить. Если депозиты стоят 25%, то кредиты – 25-30%. Бизнес не готов брать такие кредиты. Я десять лет работал на международном рынке private equity. Это считается одним из самых рисковых классов активов. В мире private equity фонды ожидают возврата на свои инвестиции в размере 25-35%. То есть единственно доступные для украинского бизнеса деньги по западным стандартам доходности приравниваются к самым рисковым венчурным инвестициям.

А проблема плохих активов? В ближайшем будущем она разрешима?

– В прошлом году на конференции я видел презентацию одного из моих коллег. Он сравнивал уровень плохих активов в 40 развивающихся странах. Украина в плохом смысле была лидером. Ни у кого в Африке, Азии, Латинской Америке нет таких показателей. Почти половина активов – проблемные, особенно в корпоративном секторе. Это системная проблема, у которой есть большая юридическая составляющая. Все прекрасно понимают, что в Украине воевать с заемщиком очень трудно, особенно если у него есть деньги на такую войну.

Как банки переживут ожидаемую девальвацию?

– Качество кредитных портфелей ухудшится. Но если банки пережили 40%-ное изменение курса, то 10% они точно переживут. Валютное кредитование населения в Украине уже запрещено. В корпоративном сегменте разрешено только для тех, у кого есть валютная выручка. Долларовые портфели не настолько велики, чтобы говорить о катастрофе. Другое дело, что курс должен быть плавающим и отражать реальное состояние платежного баланса страны. В экспортоориентированной открытой экономике это один из немногих инструментов ее регулирования. В Украине 90% граждан, включая банкиров, почему-то считают фиксированный курс признаком экономической стабильности.

Источник:   Forbes.ua
 Тэги:  банк, кредит
 
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