В переулке Мечникова на две недели запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Мечникова, на участке от ул. Сумской до ул. Пушкинской, запрещено до 25 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с благоустройством прилегающей территории после прокладки сетей водоснабжения к ТРЦ «Никольский».
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, ул. Сумской, пл. Театральной, ул. Пушкинской и др.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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