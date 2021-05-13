13.05.2021 10:11

В переулке Мечникова на две недели запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Мечникова, на участке от ул. Сумской до ул. Пушкинской, запрещено до 25 мая.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с благоустройством прилегающей территории после прокладки сетей водоснабжения к ТРЦ «Никольский».

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, ул. Сумской, пл. Театральной, ул. Пушкинской и др.