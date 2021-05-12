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12.05.2021  12:21   

На дороге Изюм-Оскол начали укладку выравнивающего слоя (ФОТО)

В 2021 году планируют отремонтировать около трех километров дороги.

На Государственном предприятии «Дороги Харьковщины» сообщили, что общая протяженность автомобильной дороги местного значения О-211437 Изюм - Оскол - 14,6 км.
 
«В прошлом году отремонтировали участок протяженностью 1,35 км в пределах села Оскол. В 2021 году участок ремонта составляет почти 3 км от села Оскол до границы с Донецкой областью», - сообщили на ГП «Дороги Харьковщины».



Сейчас дорожники выполнили в полном объеме работы по фрезеровке старого слоя покрытия и укладке выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси.

«Сейчас подрядная организация начала работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. После чего будут выполняться работы по укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке новых дорожных знаков», - рассказали дорожники.



 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков
 
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