12.05.2021 12:21

На дороге Изюм-Оскол начали укладку выравнивающего слоя (ФОТО)

В 2021 году планируют отремонтировать около трех километров дороги.

На Государственном предприятии «Дороги Харьковщины» сообщили, что общая протяженность автомобильной дороги местного значения О-211437 Изюм - Оскол - 14,6 км.



«В прошлом году отремонтировали участок протяженностью 1,35 км в пределах села Оскол. В 2021 году участок ремонта составляет почти 3 км от села Оскол до границы с Донецкой областью», - сообщили на ГП «Дороги Харьковщины».





Сейчас дорожники выполнили в полном объеме работы по фрезеровке старого слоя покрытия и укладке выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси.



«Сейчас подрядная организация начала работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. После чего будут выполняться работы по укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке новых дорожных знаков», - рассказали дорожники.





