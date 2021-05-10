Оплата проезда в харьковской подземке банковской картой временно не работает

По техническим причинам турникеты бесконтактной оплаты проезда в метрополитене временно перестали принимать расчет банковской карточкой «VISA».
Как сообщили в КП «Харьковский метрополитен», технический сбой не связан с работой единого платежного центра. Специалисты уже работают над устранением проблемы и в ближайшее время надеются ее решить.
Харьковский метрополитен просит извинения за принесенные неудобства.
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