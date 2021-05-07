На Красную горку в Харькове откроют дополнительные автобусные маршруты

Для обеспечения посещения жителями города городских кладбищ на время Красной горки в Харькове вводятся дополнительные автобусные маршруты.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Так, с 8 до 10 мая будут работать такие временные автобусные маршруты:
«Пр. Победы – 17-е городское кладбище»: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – ст. м. «23 Августа» – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Белгородское шоссе – пр. Академика Курчатова – Белгородское шоссе – Окружная дорога – 17-е городское кладбище;
«Ст. м. «Тракторный завод» – 14-е городское кладбище»: ст. м. «Тракторный завод» – пр. Архитектора Алехина – 14-е городское кладбище;
«Ст. м. «Проспект Гагарина» – 18-е городское кладбище»: ст. м. «Проспект Гагарина» – пр. Гагарина – 18-е городское кладбище».
Также с 8 по 10 мая будет организована дополнительная перевозка пассажиров по маршруту автобуса №2э «Ст. м. «Холодная гора» – 8-е кладбище», №289э «Ст. м. «Пушкинская» – 13-е кладбище».
Кроме того, с 7:00 до 16:00 8-10 мая будет продлен путь следования автобуса №61э «Ст. м. «Центральный рынок» – ул. Новый Быт (круг троллейбуса)» до кладбища №8.
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