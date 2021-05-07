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07.05.2021  13:01   

На Красную горку в Харькове откроют дополнительные автобусные маршруты

Для обеспечения посещения жителями города городских кладбищ на время Красной горки в Харькове вводятся дополнительные автобусные маршруты.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Так, с 8 до 10 мая будут работать такие временные автобусные маршруты:

«Пр. Победы –  17-е городское кладбище»: пр. Победы –  пр. Людвига Свободы –  ул. Ахсарова –  пр. Науки –  ст. м. «23 Августа» –  ул. 23 Августа –  ул. Космонавтов –  ул. Деревянко –  Белгородское шоссе –  пр. Академика Курчатова –  Белгородское шоссе –  Окружная дорога –  17-е городское кладбище;

«Ст. м. «Тракторный завод» –  14-е городское кладбище»: ст. м. «Тракторный завод» –  пр. Архитектора Алехина –  14-е городское кладбище;

«Ст. м. «Проспект Гагарина» –  18-е городское кладбище»: ст. м. «Проспект Гагарина» –  пр. Гагарина –  18-е городское кладбище».

Также с 8 по 10 мая будет организована дополнительная перевозка пассажиров по маршруту автобуса №2э «Ст. м. «Холодная гора» –  8-е кладбище», №289э «Ст. м. «Пушкинская» –  13-е кладбище».

Кроме того, с 7:00 до 16:00 8-10 мая будет продлен путь следования автобуса №61э «Ст. м. «Центральный рынок» –  ул. Новый Быт (круг троллейбуса)» до кладбища №8.

Источник:   ХГС
 Тэги:  автобус, движение, маршрут, харьков
 
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