07.05.2021 10:55

В районе рынка Барабашово на месяц закрывают движение

Движение транспорта по ул. Раевской, в районе перекрестка с ул. Проспектной, ограничено до 7 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе низкого давления. В это время движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.

В то же время до 7 июня запрещено движение транспорта по ул. Проспектной через перекресток с ул. Раевской. Объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам: Нарынской, Шаляпина и др.