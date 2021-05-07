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07.05.2021  10:55   

В районе рынка Барабашово на месяц закрывают движение

Движение транспорта по ул. Раевской, в районе перекрестка с ул. Проспектной, ограничено до 7 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе низкого давления. В это время движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.

В то же время до 7 июня запрещено движение транспорта по ул. Проспектной через перекресток с ул. Раевской. Объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам: Нарынской, Шаляпина и др.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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