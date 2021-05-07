07.05.2021 09:55

В районе Мемориала Славы 9 мая будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по крайним правым полосам движения Белгородского шоссе, в районе Мемориального комплекса Славы, будет ограничено с 7:00 до 12:00 9 мая.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением массового мероприятия, посвященного 76-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кроме того, с 7:00 до 24:00 будет запрещена парковка транспорта на парковочной площадке №1 и с 7:00 до 12:00 на парковочной площадке №2, расположеных возле Мемориала Славы в лесопарковой зоне по Белгородскому шоссе.