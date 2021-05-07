В районе Мемориала Славы 9 мая будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по крайним правым полосам движения Белгородского шоссе, в районе Мемориального комплекса Славы, будет ограничено с 7:00 до 12:00 9 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением массового мероприятия, посвященного 76-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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