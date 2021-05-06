06.05.2021 15:11

В Харькове запущен бот по парковке

Телеграмм-бот «ParkingInfo» предусматривает предоставление водителям актуальной информации по оплате парковки.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, специальный чат-бот был создан в рамках масштабной реформы системы парковки, которая началась в городе год назад. Главная его задача - оперативно помогать горожанам ориентироваться в способах оплаты и быстро отвечать на вопросы, возникающие у пользователей.

«Используя этот бот, жители смогут найти ответы на вопросы, связанные, в частности, со способами оплаты парковки и инструкциями к ним, способами оплаты штрафа, графиком работы парковок и т.д. Наша команда работает над тем, чтобы сфера парковки и транспорта в целом была максимально удобной за счет современных цифровых решений», - отметил руководитель направления «Smart transport» Департамента цифровой трансформации Дмитрий Птушко.

Как рассказала директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец, разработка бота проводилась собственными силами департамента без привлечения средств из бюджета.

«Мы работаем над дальнейшим введением цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности для повышения качества и удобства жизни горожан, а также для оптимизации, автоматизации и эффективности предоставления услуг», - отметила Галина Литвинец.

Напомним, что оплатить парковку можно несколькими способами - через приложение «Е-парковка», «Приват24», телеграмм-бот @ParkingChatBot, смс, приобретя парковочный талон/электронный абонемент, в терминалах на Центральном рынке. В апреле к общему курсу нескольких городских автошкол были включены лекции об уплате услуг муниципальной парковки.