06.05.2021 14:34

Два дня нельзя будет ездить по Куликовской

Ограничения будут действовать, с 8:00 до 20:00 10 и 11 мая 2021 года.



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Движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 10 и 11 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.