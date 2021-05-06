Главная Новости Дороги и транспорт Два дня нельзя будет ездить по Куликовской
06.05.2021  14:34   

Два дня нельзя будет ездить по Куликовской

Ограничения будут действовать, с 8:00 до 20:00 10 и 11 мая 2021 года.


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Движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 10 и 11 мая.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, куликовская
 
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