Два дня нельзя будет ездить по Куликовской

Ограничения будут действовать, с 8:00 до 20:00 10 и 11 мая 2021 года.
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Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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